Как вести себя в первую неделю Великого поста - епископ Климент

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент рассказал, как православным провести первую неделю Великого поста, сообщает "Сегодня. ua".

По его словам, первая неделя Великого поста отличается особой строгостью не только в отношении пищи, но и в распорядке дня христианина.

"В первые четыре дня православные христиане собираются в храме, чтобы вместе со священнослужителями помолиться словами песнопений преподобного Андрея Критского. В Великом каноне, написанном преподобным Андреем в VIII веке, выражено состояние души кающегося грешника. Христиане за вечерними богослужениями в эти дни получают тот молитвенный покаянный настрой, который должен их сопровождать весь Великий пост", – говорит епископ.

Впрочем, по его словам, надо отметить, что покаяние – это не уныние. Покаяние – это осознание всего того, что есть неправильного в нашей жизни, с четким желанием исправить это.

"Ранее в древних монастырях монахи на первой неделе Святой Четыредесятницы пять дней не ели абсолютно нечего, даже старались ограничивать себя в питье. Но для современного человека, живущего в шумном мегаполисе, такое чрезмерно строгое воздержание может быть неполезным. Поэтому священники рекомендуют с понедельника по пятницу употреблять варенную пищу без растительного масла. Люди, которые имеют слабое здоровье, дети, беременные женщины, те, кто занимаются тяжелым физическим или интеллектуальным трудом могут поститься не так строго. Меру поста желательно согласовать со своим духовником – священником, который знает духовное и физическое состояние человека", – рассказывает епископ Климент.

Пятница и суббота первой недели Великого поста – это воспоминание чуда, которое совершил великомученик Феодор Тирон, живший в IVвеке. Этот святой явился через 50 лет после своей мученической смерти христианам в городе Амасии, в Понтийской области с наставлением во чтобы то ни стало сохранять пост и не употреблять в пищу идоложертвенные продукты. По окончании первой недели христиане молятся великомученику Феодору, чтобы он помог и нам, живущим в XXI веке, сохранить пост и не соблазниться на те искушения, которые могут поджидать нас на нашем великопостном пути.

Заканчивается первая неделя Великого поста большим праздником, который называется Торжество Православия. "В этот день мы благодарим Господа за то, что являемся православными христианами, а также Церковь вспоминает события, связанные с VII Вселенским собором, который отверг ересь иконоборчества и утвердил почитание святых икон", – отмечает епископ Климент.

Во время Великого поста каждому христианину нужно приступить к говению – исповеди и причастию. Поскольку первую неделю нужно провести в особо строгом воздержании, то большим утешением для верующих является причастие Христовых Таин в Воскресенье Торжества Православия – в этот день в православных храмах, как никогда много исповедников и причастников. Исповедь лучше совершить на вечернем богослужении, заранее осмыслив все, о чем нужно сказать во время совершения Таинства Покаяния.

"В субботу и воскресенье церковный устав разрешает употреблять пищу с растительным маслом. Хотя рыбные блюда в Великий Пост можно кушать лишь в праздники Благовещения и Вербного Воскресения, в Греции есть традиция по воскресеньям позволять пищу из морепродуктов (креветок, осьминогов, кальмаров). При этом нужно не забывать, что постной пища становится не только от отсутствия в ней продуктов животного происхождения, но и от простоты. Святитель Иоанн Златоуст советует деньги, сэкономленные в пост на простой пище, потратить на милостыню", – подчеркивает священнослужитель.