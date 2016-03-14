Митрополит Онуфрий рассказал о том, как правильно соблюдать пост

У православных христиан 14 марта начался Великий пост.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, накануне Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий в разговоре с журналистами рассказал о том, как правильно соблюдать пост.

Ваше Блаженство, что бы Вы посоветовали тем, кто в этом году постится впервые?

Тем людям, которые впервые соблюдают пост, я бы посоветовал, чтобы они делали это умеренно, не слишком ревностно, потому что надо себя приучать к посту.

Приступив к любому делу, человек не может сразу сделать его в совершенстве. Надо начинать с малого. Конечно, может быть трудновато, может появиться немощь в теле. Тогда нужно рассудить: если это действительно от того, что мы слишком себя ограничиваем в еде, то надо себе позволить немножко чего-то вкусить, чтобы поддержать свои телесные силы.

Потому что цель поста – не убить свое тело, а убить свои страсти. А тело не должно быть измождено от поста, оно должно быть сильным и способным совершать те дела и то служение, которые есть у человека в его земной жизни.

Правильно ли считать, что первая неделя поста наиболее строгая и важная?

Это довольно условно. Она немного более ответственная, потому что мы переходим от одного ритма жизни к другому. Первая неделя – это вхождение в ритм поста. И это несколько сложнее, чем то время, когда мы уже адаптировались и нам проще совершать пост. А вообще по церковному уставу первая неделя не отличается от второй, третьей или шестой.

Как бы Вы посоветовали провести эту первую неделю?

По нашей традиции, мы в первую неделю соблюдаем так называемое сухоядение, то есть употребляем холодную пищу: картофель, капусту, соленые огурцы и грибы, компот. В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров, и в эти дни Церковь уже благословляет вкушать горячую и жидкую пищу – суп или борщ, но без масла. А в субботу и воскресенье разрешается и масло.

Расскажите, пожалуйста, о Страстной неделе. Насколько важен этот период, как правильно его провести?

Страстная неделя или Страстная седмица – это особый период святого поста. В эту седмицу мы вспоминаем весь спасительный путь, который Бог совершил, приняв на себя образ человека.

За Страстную седмицу перед нашим духовным взором проходят и все славные страницы служения Сына Божьего на земле, и трагические страницы, и все это восстанавливает в нашей памяти те мысли, которые человек должен носить в себе всегда. Потому что Бог принес человеку жизнь, возможность снова жить в раю. Что может быть более привлекательным, более желанным, чем это? Поэтому мы должны всегда об этом помнить. И именно в Страстную седмицу эти мысли вновь вкладываются в умы и сердца людей.

Мы знаем, что в конце поста будет схождение Благодатного огня. Поедет кто-то из Украины в этом году, чтобы привезти его к нам?

Каждый раз в Великую субботу сходит Благодатный огонь в святом граде Иерусалиме, в кувуклии в Храме Воскресения Христова – в том месте, где находится Гроб Господень.

Благодатный огонь сходит в течение многих веков. В первые минуты он не обжигает – люди им умываются, как водой. И только через некоторое время он уже приобретает привычные свойства огня.

Мы верим, что и в этом году Господь пошлет нам свой Благодатный огонь, который свидетельствует о том, что Бог с нами. В течение последних лет мы отправляли своих представителей и привозили святой огонь сюда. Надеемся, что это будет сделано и в этом году.

Почему так важно, чтобы этот огонь попал к нам, в Украину?

Это Божье благословение. Оно приносится от того Гроба, который называется Живоносным, ибо оттуда просияла жизнь. Это благословение дается нам, чтобы и наша жизнь была здоровой и приятной Богу.

Центр информации УПЦ