Митрополит Онуфрий рассказал о том, как молиться во время Великого Поста

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий в своем видеообращении поздравил всех православных христиан с началом Великого поста и благословил достойно его провести, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Пост – это то время, когда человек должен активно работать над своим духовным усовершенствованием. В широком смысле пост означает воздержание не только от мясной и молочной пищи, но и от злых дел, содержание своих уст от недобрых слов, своего ума – от плохих помыслов, а своего сердца – от недобрых чувств и желаний», – сказал архипастырь.

Предстоятель УПЦ благословил всем верующим совершить во время Великого поста молитвенный подвиг за мир в Украине.

«Благословляется ежедневно прочитывать одну главу из святого Евангелия и 33 молитвы Иисусовы. Это наша молитва за то, чтобы Господь послал мир в наши сердца, в наши семьи и в нашу страну», – сказал митрополит Онуфрий.

Блаженнейший напомнил, что святая Церковь благословляет пост для того, «чтобы мы очистили себя от скверны плоти и духа, и с чистыми душами и помыслами встретили светлый праздник Христова Воскресения».

В то же время он отметил, что пост органично связан с молитвой, поэтому в период Великого поста благословляется приумножить молитвы, сделать их более искренними, смиренными и покаянными пред Богом.

«Молитва и пост – это те два крыла, которые помогают человеку подниматься по лестнице духовного совершенствования», – подчеркнул Блаженнейший.

Также митрополит Онуфрий подчеркнул, что во время поста надо активнее совершать добрые дела: «посетить больного и того, кто находится в темнице, одеть того, кто не имеет одежды, накормить того, кто не имеет пищи».

Предстоятель УПЦ отметил, что больным людям и беременным женщинам Церковь разрешает послабление поста, меру которого определяет священник.