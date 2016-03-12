Прощеное воскресенье: простить обиды нелегко, но надо постараться – митрополит Антоний

Не прощая своих обидчиков, мы и сами не можем надеяться на прощение от Бога. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Стоя у порога Великого поста, мы должны простить тех, кого считаем своими обидчиками. Почему это нужно? Святые отцы говорят о том, что если мы не прощаем, то несправедливо надеяться, что Господь простит нам наши грехи, которых множество. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не примет тебя». Поэтому накануне святого поста мы должны обратиться ко всем – и ближним, и дальним, – простить от всего сердца и попросить прощения», – сказал митрополит Антоний.

«Нелегко по-настоящему простить обиды. Но нужно постараться, потому что именно через это устремление Бог даст нам понимание правильной жизни и те силы, которые так необходимы в борьбе с собственным грехом», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, 13 марта православные отмечают Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который продлится семь недель.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем, примирившись со всеми ближними.