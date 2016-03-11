В УПЦ считают, что оценку Львовского собора 1946 года следует делать лишь в контексте последствий Берестейской унии

В день 70-й годовщины Львовского собора 1946 года, на котором греко-католическое духовенство приняло решение об отмене Брестской унии и возвращению в Православие, Отдел внешних церковных связей УПЦ опубликовал комментарий относительно этого события. В нем, в частности, отмечается, что нельзя давать оценку собора, не вспоминая и десятилетние страдания православного населения Украины от униатской политики, начиная со времени Брестской унии 1596 года.

В документе отмечено, что характер отношений между православными и греко-католиками в Украине складывался под влиянием различных трагических событий, которые имели место в истории.

“Прежде всего следует вспомнить Брестскую унию 1596 года, в результате которой часть православных под давлением тогдашней польской государственной власти была насильно присоединена к Католической Церкви, в результате чего со временем образовалась Униатская Церковь, которая сегодня имеет название Украинской Греко-католической Церкви (УГКЦ). Следует упомянуть также и Ужгородскую унию 1646 года, по результатам которой на Закарпатье также состоялось насильственный перевод православных в католицизм на условиях Брестской унии, опять же под давлением католической венгерской власти.

Все эти насильственные действия вызвали сильное сопротивление православного населения, что подробно описан в исторической литературе. По этим причинам, казацкие восстания XVI–XVII веков, кроме политического и национально-освободительного идеологического направления, проходили также и под лозунгами обороны православной веры, что отражено в том числе и в творчестве украинских писателей и поэтов, и в частности в Т. Г. Шевченко”.

Манипуляционной является попытка представить Львовской собор исключительно как акцию атеистического режима по уничтожению греко-католиков в Галичине с помощью православных. Подтверждением этому являются не только исторические документы, в частности относительно деятельности протопресвитера Гавриила Костельника, который задолго до Львовского собора симпатизировал Православию, но и тот факт, что на сегодня в Галичине действует около 900 православных приходов, которые даже после легализации УГКЦ не захотели возвращаться к униатству.

“Нельзя давать оценку деяниям собора на основе только фактов гонений на греко-католиков, не вспоминая о страданиях Православной Церкви от советской власти, многочисленные пытки православных священников и множества верующих. Нельзя давать оценку собора, не вспоминая и десятилетние страдания православного населения Украины от униатской политики, начиная со времени Брестской унии 1596 года. Кроме того, главным поводом для ликвидации УГКЦ карательными органами Советского Союза была открыта сотрудничество этой религиозной конфессии с немецко-фашистскими оккупационными войсками и их пособниками на территории Западной Украины”.

Опубликованный документ не только анализирует историю, но и направлен на будущее. Он отмечает, что сегодня в своих отношениях православным и греко-католикам следует думать не над поисками вины, а над выработкой концепции мирного сосуществования в единой Украине, а также сотрудничества в тех сферах, где это возможно. Все факты исторической боли обеих сторон следует детально изучать и открыто обсуждать ради взаимного понимания и выстраивания конструктивных отношений.

По материалам Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ