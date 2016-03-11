ООН заявляет о нарушении прав верующих в западных областях Украины

Представители мониторинговой группы Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций отмечают неэффективность расследования случаев притеснений верующих в Украине.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Управления.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека обнародовало доклад о результатах мониторинговой деятельности в Украине в период с 16 ноября 2015 г. по 15 февраля 2016 г.

В частности, в отчете говорится о посещении представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тернопольской и Ровенской областей с 28 января по 1 февраля 2016 года, где, как сообщалось ранее, представители Киевского патриархата неоднократно предпринимали попытки силового захвата храмов Украинской Православной Церкви.

Наблюдатели «уделили внимание напряженности между местными общинами, которые связывают себя с Украинской православной церковью (УПЦ) и Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП)», – сообщается в документе. Представители Управления доложили о фактах «угроз физического насилия или принуждения, направленных на то, чтобы заставить людей изменить свою конфессию». Кроме того, в отчете говорится о жалобах местных жителей на игнорирование местными властями подобных нарушений: запугивании и дискриминации.

Вместе с тем, члены мониторинговой миссии выразили обеспокоенность тем, что верующие в течение нескольких недель не могут молиться в своих «желаемых местах поклонения», поскольку им препятствуют «местные жители и внешние силы». В частности, данные правонарушения верующих УПЦ имели место в селах Птичья Ровенской области и Куты Тернопольской области.

В Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека констатируют, что «расследование таких случаев либо являются неэффективными, либо не проводятся вообще». Вместе с тем в докладе отмечается, что ущемление свобод верующих, которые имеют место в западных областях Украины, является нарушением международных обязательств по правам человека, которые обязано обеспечивать Правительство Украины.

С материалами доклада можно ознакомиться на официальном сайте Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по ссылке (стр. 32, 33).

По сообщению информационно-просветительского отдела УПЦ