В УПЦ ответили на вопросы верующих о введении в обращение электронных паспортов

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Богословско-каноническая комиссия при Священном Синоде УПЦ рассмотрела многочисленные обращения верующих УПЦ по поводу единого демографического реестра и введение в оборот так называемых электронных паспортов, содержащих чип. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По результатам своей работы комиссия обнародовала заключение, в котором, в частности, говорится следующее.

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Заседание Богословско-канонической комиссии состоялось 25 февраля в помещении Церковно-археологического кабинета Киевской духовной академии и семинарии

В конце 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил «Концепцию создания национальной системы идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства», которая предусматривает замену паспортов всем гражданам в течение 2016-2017 годов.

С января 2016 года в Украине началась выдача паспортов нового поколения в форме пластиковой карты с электронным носителем информации (ID-карты). Эта инициатива вызвала смущение среди значительной части верующих Украинской Православной Церкви. В адрес Священноначалия поступили и продолжают поступать многочисленные обращения, как от отдельных верующих, так и от целых приходов и монастырей. В них высказываются непонимание и обеспокоенность по поводу последствий кампании по замене паспортов, люди заявляют о своем нежелании принимать электронные удостоверения личности.

Безусловно, государство имеет право устанавливать соответствующие способы учета граждан. Однако комиссия разделяет тревогу наших верных по поводу последствий введения электронных паспортов, ведь нет никаких гарантий того, что электронная система всеобъемлющего контроля не приведет к потере свободы человеческой личности и не будет использована для манипулирования ею.

В то же время, комиссия считает необходимым подчеркнуть, что распространенная среди части верующих мысль о том, что принятие и использование электронных документов является греховным деянием, равноценным отречению от Христа, не может быть признана соответствующей действительности.

Какие бы неприемлемые инициативы, с точки зрения христианской морали, не внедрялись в сферу государственно-общественных отношений, православный христианин должен помнить: если он сам не откажется от Христа, то никто не сможет его отделить от любви Божьей, даже если будут использоваться для этого самые изощренные дьявольские уловки (см. Рим. 8,35).

Комиссия считает, что необходимо предусмотреть для граждан возможность отказа от принятия электронных средств по религиозным убеждениям и не допустить их дискриминации.

Недопустимы любые формы принуждения граждан к принятию электронных паспортов; верующие должны иметь возможность получения альтернативных средств идентификации личности, не вызывать у них тревогу по поводу использования информации, которую они будут содержать.

Кроме этого, следует отметить, что Постановлением Кабинета Министров Украины №302 от 25 марта 2015 утвержден образец бланка паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем (чипом) и образец бланка паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя (чипа). В соответствии с пунктом третьего указанного постановления, до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, паспорт гражданина Украины оформляется с использованием бланка паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

Таким образом, на сегодня предусмотрена возможность получения паспорта гражданина Украины без чипа, а также с использованием бланка паспорта гражданина Украины в форме книжечки.

news.church.ua

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