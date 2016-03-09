В Киевских духовных школах состоялась VII конференция "Студенческая наука в духовной школе"

9 марта в актовом зале Киево-Печерской Лавры, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, состоялось открытие VII ежегодной конференции «Студенческая наука в духовной школе», собравшая представителей различных духовных и светских высших учебных заведений.

Пленарное заседание научной конференции посвящено 150-летию со дня блаженной кончины архиепископа Черниговского Филарета (Гумилевского).

Открывая конференцию, к участникам обратился управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Его Высокопреосвященство отметил, что на данную конференцию подано рекордное количество заявок на участие – 118.

После чего митрополит Антоний огласил приветствие Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия организаторам и участникам конференции.

Затем владыка ректор выступил с докладом Жизненный путь и научное наследие святителя Филарета Гумилевского».

В рамках пленарного заседания также прозвучали доклады профессора КДА протоиерея Алексия Добоша «Львовский церковный собор 8-10 марта 1946 в контексте церковно-исторических реалий», и студентов магистратуры КДА Павла Чамахуда «Сравнение исторических методов в догматических системах святителя Филарета (Гумилевский) и епископа Сильвестра (Малеванского)» и Харьковской духовной семинарии Георгия Тертишника «Влияние свт. Филарета (Гумилевский) на духовное образование г. Харькова».

После завершения пленарного заседания конференция продолжила работу по 9 секциям.

КДАиС