Глава Мониторинговой миссии ООН узнала о нарушении прав верующих в Западной Украине

В Киево-Печерской лавре 9 марта состоялась встреча Управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония с главой Мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, а также представителями возглавляемой ею делегации миссии.

Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в Центре информации УПЦ.

Стороны обсудили результаты поездок сотрудников данной международной организации в ряд западных регионов Украины, где были зафиксированы нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

Также во время встречи проблема затягивания регистрации уставов Украинской Православной Церкви Министерством культуры и возможного принятия Верховной Радой законопроекта № 4128, способного внести дополнительные линии конфронтации в межрелигиозную жизнь Украины.