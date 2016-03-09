Предстоятель УПЦ почтил память Тараса Шевченко и отслужил заупокойную литию (фото, видео)

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня отслужил заупокойную литию по великому украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Митрополит Онуфрий отслужил заупокойную литию по Тарасу Шевченко ВИДЕО

Как сообщает Центр информации УПЦ, предстоятелю сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Иона. За богослужением молилось духовенство, учащиеся Киевских духовных школ и миряне.

Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях по чествованию памяти Кобзаря ВИДЕО

Ранее в этот день Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях по чествованию памяти Кобзаря и возложил цветы к памятнику поэта в столичном парке имени Тараса Шевченко.

Как сообщалось, 6 марта по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Антония в Национальной исторической библиотеке Украины в Киево-Печерской лавре состоялся литературно-музыкальный вечер духовных школ, посвященный памяти Тараса Шевченко.