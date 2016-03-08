Бог любит, когда человек делает добро - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 6 березня виголосив перед численними віруючими слово проповіді про те, як кожному з нас слід готуватися дати відповідь перед Господом за добрі і злі справи.

Його Блаженство звернув увагу пастви на слова недільного Євангелія про чесноти, з якими праведники постануть перед Богом на Страшному суді. «Добрі справи визначають нашу ступінь любові до Бога ». Тому християнин, котрий возлюбив Бога, повинен намагатися робити добрі справи під час всього свого земного шляху.

«Що таке добрі справи? Їх описує нам Святе Письмо: Євангеліє говорить конкретно, які вчинки людина повинна творити в першу чергу», – підкреслив Архіпастир.

Кожен за своєю природою може здійснювати їх з радістю та бажанням. Однак, переважно люди роблять добро з обов’язку: примушують себе це робити. «І те добро, яке людина робить за бажанням; і те, яке здійснює, примушуючи себе – приймається Богом, – сказав Блаженніший владика. – Бог любить, коли людина робить добро». Тому віруючий повинен постійно докладати зусилля – працювати над собою – щоб здійснювати благі вчинки без примусу. «Може кому й не хочеться йти хворого провідати – але слід спонукати себе це зробити», – навів приклад Предстотяель.

Чим більше буде у людини добрих справ звершено в ім’я Боже – тим вищий ступінь любові буде у неї до Господа, і вона буде здатна прийняти в себе більше благодаті Божої. «Ця людина буде на землі жити вже долучаючись до благ майбутнього віку, – підсумував Блаженніший Митрополит Онуфрій, – благ, які Господь приготував тим, хто любить Його, в Царстві Своємо на Небі, де святі прославляють Отця, і Сина, і Святого Духа нині і в безкінечні віки. Амінь».

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