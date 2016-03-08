Каждые 5 минут в мире убивают христианина - управляющий делами УПЦ

Сейчас в мире идет планомерная война с христианством. Об этом в интервью РБК-Украина заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Он отметил, что эта проблема стала одной из ключевых тем Совместной декларации предстоятелей Римско-католической и Русской Православной Церквей, подписанной по итогам их встречи в столице Кубы.

По словам митрополита, в документе отражено «видение тех угроз, которые появились сейчас в разных регионах мира, и прежде всего, сказано о том, что под угрозой в последнее время оказались христиане».

Архиерей отметил, что «по данным британской правозащитной организации «Открытые двери», за прошлый год в мире были убиты более семи тысяч христиан и полностью разрушены две с половиной тысячи храмов».

«То есть каждые 5 минут где-то в мире убивают одного христианина. Это говорит о том, что христианство в опасности, что идет планомерная война с христианством», – подытожил митрополит Антоний.