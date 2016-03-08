Надо сохранить европейскую цивилизацию как христианскую – митрополит УПЦ

Надо сделать все возможное для того, чтобы сохранить христианские основы общественной жизни в Европе. Об этом в интервью РБК-Украина сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Он отметил, что в Совместной декларации, подписанной Папой Римским и Патриархом Кириллом на встрече в Гаване «речь идет о том, что в странах Европы, история которых тесно связана с христианством, которые были построены на христианских идеалах, сегодня активно происходят процессы секуляризации и, можно сказать, дехристианизации».

По словам митрополита, «этот секуляризм становится все более агрессивным».

«Когда запрещается ношение крестиков или других христианских атрибутов, когда запрещается говорить, например, о Рождестве Христовом – это очень серьезный вызов», – убежден архиерей.

«Особенно хочу отметить то, что в декларации говорится о семейных ценностях. И Католическая церковь, и Православная церковь настаивают, что семьей может называться только союз мужчины и женщины. Все другие союзы не могут быть признаны семьей», – отметил митрополит.

«Также сказано о таких вызовах современного мира как эвтаназия и биомедицинские репродуктивные технологии – о том, что с христианской точки зрения это недопустимо», – добавил он.

«В декларации подчеркивается, что душа Европы – это христианская вера, и надо все сделать для того, чтобы сохранить христианские основы общественной жизни и саму европейскую цивилизацию как христианскую», – отметил митрополит Антоний.