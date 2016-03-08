Митрополит Антоний: Никакие преступления не могут быть совершены во имя Бога

Религиозными идеями нельзя оправдывать войны и убийства. Об этом в интервью РБК-Украина заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Анализируя Совместную декларацию, подписанную по результатам встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, он отметил: «Была подчеркнута чрезвычайно важная позиция: никакие преступления не могут быть совершены во имя Бога. Религия не может быть причиной убийства и войны. И тот, кто это делает, прикрываясь религиозными идеями, идет против Бога».

Митрополит подчеркнул, что «такие действия вообще противоречат религиозному сознанию».

«Бог дает человеку жизнь, и только Бог может эту жизнь забрать. И никакие причины – идеологические, политические, геополитические – не могут быть прикрытием для убийств», - сказал он.

Архиерей отметил, что «особое внимание (в декларации – ЦИ) было уделено Ближнему Востоку – наиболее горячей точке на карте мира в настоящее время».

«Ситуация в этом регионе опасна тем, что от нее может вспыхнуть пламя мировой войны. В декларации отмечено, что все люди доброй воли должны ответственно отнестись к этому и сделать все, чтобы через диалог остановить кровопролитие. В голосе церковных иерархов, обращенном к мировому сообществу, к политикам, к тем людям, от которых зависит возможность остановить эту войну, чувствуется крик души всех верующих людей», – сказал митрополит Антоний.