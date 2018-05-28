Управляющий делами УПЦ: Религия не может быть причиной убийства и войны

На встрече Папы Римского с Патриархом Кириллом, которая состоялась недавно на Кубе и привлекла внимание всего мира, украинское православие представлял управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич). Владыка Антоний только что вернулся из командировки и рассказал РБК-Украина о своих впечатлениях от исторической встречи, о подписанной декларации и о том, как живется православным на южноамериканском континенте.

РБК-Украина: Прежде всего, о резонансной встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским. Владыка, поделитесь впечатлениями, как непосредственный свидетель этого события: какова была атмосфера в аэропорту Гаваны, где проходила встреча? Ведь через телеэкран все прочувствовать невозможно.

Владыка Антоний: Впервые в истории встречались глава Римско-католической церкви и предстоятель Русской православной церкви. Однако не чувствовалось никакой напряженности. Спокойствие нарушали только многочисленные представители СМИ: там было более трехсот медиа из разных стран мира. Самолет, на котором летел Римский понтифик, задержался почти на полчаса, и журналисты тем временем пытались что-то разузнать у членов нашей делегации. Настроение у всех было приподнятое. Это касалось и тех людей, которые готовили эту встречу, и представителей Республики Куба: они гордились тем, что именно их страна стала местом такой встречи.

РБК-Украина: Пока вы были в рабочей поездке по Латинской Америке, в Украине живо обсуждалась декларация, подписанная по итогам встречи. Вы уже высказывали свое мнение относительно той части документа, которая касается Украины. А как вы оцениваете значение декларации для остального мира?

Владыка Антоний: Декларация отвечает на ключевые вопросы современности и имеет, прежде всего, глобальное измерение. В ней отражена и общая обеспокоенность относительно того, как развивается современная цивилизация, и видение тех угроз, которые появились сейчас в разных регионах мира. И прежде всего, сказано о том, что под угрозой в последнее время оказались христиане. Кстати, по данным британской правозащитной организации "Открытые двери", за прошлый год в мире были убиты более семи тысяч христиан и полностью разрушены две с половиной тысячи храмов. То есть каждые 5 минут где-то в мире убивают одного христианина. Это говорит о том, что христианство в опасности, что идет планомерная война с христианством. Поэтому и Папа Франциск как глава Католической церкви, и предстоятель Русской православной церкви, которая является крупнейшей среди православных церквей, выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Особое внимание было уделено Ближнему Востоку - наиболее горячей точке на карте мира в настоящее время. Ситуация в этом регионе опасна тем, что от нее может вспыхнуть пламя мировой войны. В декларации отмечено, что все люди доброй воли должны ответственно отнестись к этому и сделать все, чтобы через диалог остановить кровопролитие. В голосе церковных иерархов, обращенном к мировому сообществу, к политикам, к тем людям, от которых зависит возможность остановить эту войну, чувствуется крик души всех верующих людей.

При этом была подчеркнута чрезвычайно важная позиция: никакие преступления не могут быть совершены во имя Бога. Религия не может быть причиной убийства и войны. И тот, кто это делает, прикрываясь религиозными идеями, идет против Бога. Такие действия вообще противоречат религиозному сознанию. Бог дает человеку жизнь, и только Бог может эту жизнь забрать. И никакие причины - идеологические, политические, геополитические - не могут быть прикрытием для убийств.

Отражены в декларации и вопросы другого плана. Речь идет о том, что в странах Европы, история которых тесно связана с христианством, которые были построены на христианских идеалах, сегодня активно происходят процессы секуляризации и, можно сказать, дехристианизации. Причем этот секуляризм становится все более агрессивным. Когда запрещается ношение крестиков или других христианских атрибутов, когда запрещается говорить, например, о Рождестве Христовом - это очень серьезный вызов. В декларации подчеркивается, что душа Европы - это христианская вера, и надо все сделать для того, чтобы сохранить христианские основы общественной жизни и саму европейскую цивилизацию как христианскую.

Очень важно, что в декларации обозначена и такая проблема как социальная несправедливость. Сейчас идеология потребительства является причиной того, что небольшая группа государств богатеет за счет обнищания других регионов планеты. В документе очень четко сказано об ответственности богатых стран за то, что происходит в тех регионах, из которых идет поток мигрантов.

Особенно хочу отметить то, что в декларации говорится о семейных ценностях. И Католическая церковь, и Православная церковь настаивают, что семьей может называться только союз мужчины и женщины. Все другие союзы не могут быть признаны семьей.

Также сказано о таких вызовах современного мира как эвтаназия и биомедицинские репродуктивные технологии - о том, что с христианской точки зрения это недопустимо.

Будущее зависит от молодежи. И поэтому в декларации содержится призыв к молодым людям, чтобы они не соблазнялись теми суррогатами, которыми иногда прикрывается зло.

И, наконец, для нас крайне важен пункт декларации, который подчеркивает, что современная христианская миссия, евангелизация не допускает никаких форм прозелитизма.

РБК-Украина: Кроме Кубы, вы посетили и другие страны Латинской Америки - Парагвай, Бразилию, Чили. Ощутима ли и там секуляризация общества, как на европейском континенте?

Владыка Антоний: Люди в Латинской Америке преимущественно очень религиозны. Еще когда происходила колонизация этого материка, ведущую роль в этом играли католические священники и монашеские ордена. И это наследие чувствуется там поныне.

Тем не менее, дух секуляризма начинает проникать и туда - хотя это и не имеет такого масштаба, как в Европе. О том, что такая тенденция существует, говорил, в частности, кардинал Орани Жуан Темпеста, архиепископ Рио-де-Жанейро. Он подчеркивал, что современному человеку нужен тот стержень, благодаря которому, несмотря на заботы о материальном, он не будет забывать о душе. Вообще, во время наших встреч в Латинской Америке очень часто звучал такой тезис: необходимо придать современное наполнение христианским истинам. То есть чтобы современный человек смотрел на христианские идеи не как на какой-то атрибут прошлого, пусть и очень важный для истории, но чтобы христианские ценности стали основой современной жизни и развития как отдельной личности, так и всего общества. Этот тезис повторяли почти все руководители стран, с которыми мы встречались.

РБК-Украина: В Южной Америке доминирует католицизм. Но ведь есть и православные церкви?

Владыка Антоний: Благодаря многочисленной ближневосточной диаспоре наиболее ощутимо там представлен Антиохийский патриархат. Мы служили Литургию в соборе в честь святых апостолов Петра и Павла в бразильском городе Сан-Паулу. Основателями Антиохийской Церкви были именно апостолы Петр и Павел, и в память о своей отчизне православные арабы освятили собор во имя первоверховных апостолов. И город тоже назван в честь апостола Павла.

Интересно, что президенты Парагвая и Бразилии, когда наша делегация с ними встречалась, проявляли очень большой интерес к православному миру и православным идеям, хотя они и католики.

Присутствуют в Латинской Америке и другие православные церкви. Среди их паствы есть люди, которые происходят из славянских земель. Выходцев из Украины там сейчас немного, в основном это потомки представителей тех волн иммиграции, которые были на рубеже ХIХ и ХХ веков, а затем в первой трети ХХ века - как следствие революционных событий. Мало кто из них говорит на украинском языке или на русском, но они чувствуют связь с исторической Родиной.

В Парагвае очень уважают выходцев из бывшей Российской империи, так как очень многие из них участвовали в войне за независимость этой страны. Там есть исторический музей, где высечены почти все имена героев той войны, и среди них много фамилий и украинского происхождения, и русского. Парагвайцы об этом вспоминают с большой теплотой и гордятся этими героями.

РБК-Украина: Какой из городов Латинской Америки подарил больше всего впечатлений?

Владыка Антоний: Впечатлений очень много. Нужно время, чтобы все осмыслить. Например, поразило одновременно величие и бедность городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в Бразилии, где рядом с современными небоскребами находятся районы фавел - это трущобы, где царят свои законы и куда заходить опасно для жизни.

РБК-Украина: Что знают об Украине латиноамериканцы?

Владыка Антоний: К сожалению, у меня было слишком мало времени, чтобы это выяснить. Но меня поразил Рауль Кастро - оказалось, что он в деталях знает историю Украины. Он называл имена таких исторических личностей, которые, я думаю, знает не каждый украинец.

Беседовала Анна Горпинченко, специально для РБК-Украина