Митрополит Антоний рассказал о примере правителя святого Ярослава Мудрого, который может помочь украинским политикам

Святой благоверный князь Ярослав Мудрый, память которого Церковь чтит сегодня, является образцом правителя-христианина, и его пример не теряет актуальности и сейчас.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Как добиться того, чтобы люди, наделенные властью, были честными, делали добро, искренне служили своей стране? Дискуссии об этом ведутся в нашем обществе десятилетиями. Как правило, все сводится к поиску механизмов контроля, которые не позволят государственному мужу сойти с пути. Очевидно, это правильно. Но мы редко вспоминаем о другом сдерживающем факторе – духовном. Государственный деятель, который слушает голос совести, который имеет страх Божий, не станет коррупционером, не будет ни воровать, ни поступать несправедливо – даже когда за ним никто не следит. Этому учит сегодняшних власть имущих святой правитель Ярослав», – отметил владыка.

По его словам, «есть еще одно очень важное измерение государственного служения: забота о духовной жизни народа».

«В современном секуляризованном мире превалируют материальные ценности. Но достаточно ли человеку только сытости и комфорта? «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», – говорит Господь (Мф 4:4). Благоверный князь Ярослав подает пример построения не просто государства, а государства христианского. Он доносил евангельский свет язычникам, создал систему духовного образования, открыл всем доступ к христианской книге, строил храмы и монастыри. За время его правления была основана колыбель нашего монашества – Киево-Печерская лавра, по его повелению в Киеве построили Софийский собор», – отметил митрополит Антоний.

«К большому сожалению, вместо того, чтобы учиться у святого Ярослава Мудрого, некоторые политики пытаются злоупотреблять его наследием, сея раздор в народе и углубляя раскол в украинском Православии. А при посягательстве на Софию Киевскую религиозные организации, которые не признаны мировым Православием, и их покровители при власти не гнушаются прикрываться именем святого князя», – отметил архиерей.

«Думаю, нам всем стоит помнить слова благоверного князя Ярослава из его завещания сыновьям: «Если будете жить в любви между собой, Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же будете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим», - подытожил митрополит Антоний.