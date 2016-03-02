Митрополит Антоний: Политики пытаются узаконить схемы рейдерского захвата храмов

Законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) является опасным для межконфессионального мира в нашей стране.

Об этом на заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, владыка Антоний отметил, что Украинская Православная Церковь неизменно придерживается принципов межрелигиозного и межконфессионального мира. Однако существует стойкое ощущение, что этот мир пытаются искусственно нарушить, свидетельством чего является недавно зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект №4128 (автор – народный депутат В.Еленский).

По словам митрополита Антония, эта инициатива - попытка на законодательном уровне закрепить схемы рейдерского захвата храмов Украинской Православной Церкви. Ведь законопроект предоставляет право лицам, которые не принадлежат к религиозной общине, но в одностороннем порядке заявили о том, что они себя отождествляют с этой общиной, влиять на решения приходских собраний в вопросах смены юрисдикции.

«Мы все очень хорошо понимаем, для чего принимается этот закон и подобные ему нормативные акты. Но необходимо осознавать, что действие этих законов будет распространяться на все религиозные организации в Украине. И если сегодня этот законопроект направлен против Украинской Православной Церкви, то завтра с такой же целью эти законодательные нормы могут быть применены к общинам других конфессий и религиозных организаций», – заявил владыка.

Он выразил обеспокоенность тем, что эта законодательная инициатива предварительно не обсуждалась на заседании ВСЦиРО.

«Я думаю, что у нас была хорошая практика: все, что касается религиозного поля, сначала обсуждать здесь, а уже потом давать рекомендации – вносить или не вносить изменения. Если мы действительно заботимся о том, чтобы в такой сложной ситуации, которая существует сегодня в Украине, не появлялись и не развивались конфликты на религиозной почве», – сказал митрополит Антоний.

Он также подчеркнул, что законопроект не соответствует требованиям юридической техники и противоречит нормам международного права и практике Европейского суда по правам человека.

По результатам обсуждения было решено создать рабочую группу из представителей разных конфессий и компетентных государственных органов, которая, в частности, будет заниматься законопроектом №4128.

По материалам Отдела внешних церковных связей УПЦ