Сегодня во всех храмах УПЦ молятся за наркозависимых: Львовский епископ о причинах распространения болезни в Украине

Сегодня во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершаются молебны за людей, которые страдают от наркотической зависимости.

Молебны совершаются по случаю Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает Центр информации УПЦ.

«Такая молитва сегодня крайне необходима, чтобы Господь не оставлял этих несчастных людей и проявил к ним свою милость. Кроме этого, такая молитва необходима и всем нам. Следует осознать: наше внимание и забота о детях, близких и друзьях порой может предотвратить их зависимости или помочь побороть», – говорит председатель Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений епископ Львовский и Галицкий Филарет.

Владыка отметил, что в нашей стране ежегодно от наркотиков умирает 10 -12 тысяч человек. Стремительный рост числа наркозависимых граждан делает Украину одним из лидеров по темпам распространения наркомании среди населения в Европе.

«Государству стоит обратить внимание на наработанные Церковью программы и концепции борьбы с распространением наркотиков и повышением уровня нравственности общества, особенно молодежи. Не только раз в год мы должны вспоминать о наркозависимых и их потребностях», – подчеркнул архиерей.

Владыка Филарет напомнил, что наркозависимость является одновременно и физической, и духовной болезнью – поскольку повреждает и тело, и сознание.

«Причины распространения этой беды – в отсутствии духовно-нравственных приоритетов у современной молодежи, что приводит к легкомысленному отношению к наркотикам. Сознательный духовный человек не примет предложение попробовать наркотик. И только отсутствие спроса даст возможность побороть это дьявольское предложение», – подчеркнул епископ Филарет.

Он уверен, что главной стратегией Украины должна стать здоровая нация.

«Пока украинцы будут закрывать глаза на проблемы алкоголизма и наркомании – наш народ будет уничтожать себя изнутри», – считает глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения.