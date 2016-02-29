Паломнические службы УПЦ побывали в Румынии

Завершилась рабочая поездка сотрудников паломнических служб Украинской Православной Церкви по монастырям Румынии, организованная Паломническим Центром при ОВЦС УПЦ. Об этом "УНИАН-Религии" сообщили в Паломническом Центре УПЦ.

Поездка проходила в период с 24 по 29 февраля. В паломничестве приняли участие 30 человек. Среди них – 16 священнослужителей. Группу возглавил Владимир Телиженко – директор Паломнического Центра УПЦ.

Во время посещения Нямецкого монастыря, паломники приняли участие в богослужении, после которого наместник Нямецкой обители архим. Венедикт сказал, что «это первый случай в истории обители со времён преподобного Паисия Величковского, когда в богослужении приняли участие такое количество священнослужителей родом из Украины». Отец Венедикт заметил, что это чрезвычайно важное событие будет внесено в летопись обители.

Всего участники поездки посетили во время паломничества 10 монастырей и храмов Румынии, а также познакомились с инфраструктурой паломнических служб Румынской Православной Церкви.

Информационная поездка в Румынию была приурочена к ежегодному Собранию Паломнических служб Украинской Православной Церкви, которое состоялось в Киево-Печерской Лавре 24 февраля 2016 года.