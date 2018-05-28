Антарктида - прообраз идеального мира - Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний о поездке на Южный полюс

Управделами УПЦ — о путешествии на Южный полюс, взаимовыручке полярников из разных стран, которая помогает выживать, и выдержке стюардесс во время ЧП на высоте 9000 метров.



Каковы Ваши впечатления от Антарктиды? После резонансной встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским, которая состоялась недавно на Кубе, делегация, в состав которой от украинского православия вошел Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), отправилась в Антарктиду. «Сегодня» расспросила его о необычном путешествии.

Антарктида – это вообще нечто невообразимое. Сойдя с трапа самолета, я почему-то сразу вспомнил вулкан Этна на Сицилии, где когда-то побывал. Там тоже была черная земля и лед. Но я сразу почувствовал разницу. На Этне было ощущение, что находишься не на Земле, а где-то на другой планете, потому что там есть какая-то мертвость. А в Антарктиде сейчас лето, пять градусов мороза, при этом ветер такой, что обжигает лицо. Но есть жизнь. И не потому, что увидел людей. Сама природа жива.

А на самой высокой горе острова Ватерлоо – деревянный православный храм Святой Троицы. Такая красота! И очень символично – сразу видишь ориентир, куда надо идти.

В самолете увидели проспекты для туристов. Как один из главных объектов в Антарктиде там указана именно эта православная церковь.

А на других станциях нет храмов?

Есть небольшая часовня на чилийской станции, но там нет постоянного священника. Он прилетает время от времени, при необходимости.

Когда мы прилетели, в нашем храме собрались люди с разных станций, несмотря на то, что они, в основном, не православные. Кто-то зашел в храм, кто-то остался снаружи, но чувствовалась большая заинтересованность тем, что происходит. Мы отслужили молебен за здравие всех, кто там работает, и заупокойную литию за всех, кто погиб в тех землях.

Меня глубоко поразили особые братские отношения людей, которые там живут. На острове Ватерлоо расположены научно-исследовательские станции нескольких стран, и каждый, конечно, работает в интересах своей родины, но есть у них то, что напоминает большую семью.

Если нужен интернет, все идут на чилийскую станцию, если надо почистить взлетную полосу – идут к русским, потому что у них есть бульдозер. Разные национальности, разные культуры, но людей это не разделяет. Они в такой ситуации, что если будут разделяться, или, не дай Бог, враждовать, то просто не выживут. Не завезли тебе вовремя питание или мазут для отопления – если не будешь в братских отношениях с соседями, считай, что останешься там навеки.

Знаете, это как некий прообраз идеального мира, где грех не руководит поведением людей. Все мы люди, все мы с грехом, но есть ситуации, когда наши недостатки и непохожести должны отходить на второй план, потому что иначе они мешают жить или даже выжить.

А еще у полярников есть какая-то необычная открытость. Это люди с открытыми лицами. Таких в современном мегаполисе встретить почти невозможно.

Думаю, этих людей можно назвать подвижниками. Православные подвижники уходили в пустыни или леса, а эти – заперты на небольшом куске суши, где зимой минус 50. Приезжают они туда на год. Антарктида не для слабых людей, это край для настоящих мужчин. На самом деле вахту там могут нести только мужчины, женщин нет. Как на Афоне. Только на Святой горе религиозное подвижничество, а там научное.

Видели фотографии на Вашей странице в Фейсбук, где Вы сфотографировали пингвинов.

Там большая популяция – пять или шесть видов пингвинов. Они не боятся людей. Среди них есть дежурный, и если он видит угрозу, то подбегает и показывает, что надо уходить. Особенно интересны молодые пингвины – они смело подходят к людям, могут прикоснуться клювом, смотрят в глаза, будто знакомятся. Взрослые пингвины ловят рыбу, они глубоко ныряют, и не подпускают к этому делу молодых. Молодые пингвины плавать еще не умеют, ждут родителей на берегу. Удивило, как пингвины умеют отличать своих детей от чужих, потому что кормят только своих. И как малыши знают, где их родители – ведь как для человека, все пингвины на вид одинаковые.

Расскажите о чрезвычайном происшествии во время перелета в Антарктиду, когда рассыпался один из двух слоев стекла в кабине пилотов.

Это произошло на высоте девяти тысяч метров (на борту был и Патриарх РПЦ, который впервые летел на Южный полюс, чтобы отслужить молебен на станции Беллинсгаузен. — Авт.). Тогда почти все в самолете сразу заметили, что что-то произошло, потому что двигатель стал работать по-другому. Скорее всего, пилот сразу сбросил скорость. Конечно, это всех обеспокоило, и люди, которые отвечали за безопасность, сразу пошли и поинтересовались, что произошло. Поскольку я сидел в первом ряду, то одним из первых все услышал. Однако никто не выказывал страха. Высокий профессионализм продемонстрировали стюардессы: у них на лицах, в поведении не было никаких эмоций, кроме положительных. На тот момент мы уже пролетели больше половины расстояния – всего перелет занимает почти два часа. Но командир экипажа все же принял решение возвращаться. Возможно, потому, что на острове нет привычной забетонированной взлетно-посадочной полосы – только счищенная бульдозером вечная мерзлота, и там чувствуешь, что самолет садится прямо на землю. Вероятно, при посадке стекло могло разлететься окончательно, а как тогда возвращаться? Итак, самолет вернули.

Если бы в воздухе рассыпалось и второе стекло, произошла бы разгерметизация, а это мгновенная смерть, люди при этом даже не успевают ничего понять. С нами летел врач, он потом в деталях рассказал, что могло быть.

По дороге назад самолет сначала снизился где-то на половину высоты, и мы летели над самыми облаками, а потом еще снизился, и еще минут 20 летели очень низко. И так Господь дал, что спокойно долетели в Пунта-Аренас. Это один из самых южных городов Южной Америки. И вскоре было принято решение лететь в Антарктиду опять, в тот же день. Там все очень связано с погодой, она меняется чрезвычайно быстро. Дали прогноз, что к девяти вечера можно летать на остров Ватерлоо. Мы полетели таким же самолетом, послужили, пообщались и благополучно вернулись.

Анна Горпинченко, газета "Сегодня" 29 февраля 2016 г.

"Мы летели в Антарктиду, и в самолете лопнуло стекло"

Фото - страница в Facebook митрополита Антония (Паканича).