Православные Луганщины передали Обществу Красного Креста благотворительную помощь для нуждающихся

В Северодонецком епархии на протяжении почти двух месяцев собирали средства, чтобы закупить продукты питания нуждающимся. Об этом сообщает Информационно-простветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Начиная от Рождества Христова, после каждой Божественной литургии в Свято-Тихоновском храме пгт. Белокуракино осуществлялся сбор средств для оказания благотворительной помощи нуждающимся Луганской области.

19 февраля закупленые продукты питания были переданы в районное отделение Общества Красного Креста, откуда помощь будет распределена между теми, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах.

Настоятель Свято-Тихоновского храма, благочинный Белокуракинского округа архимандрит Владимир (Могильный) поблагодарил всех, кто откликается на призыв Матери-Церкви исполнять заповедь Божию о любви к ближним и творить добро окружающим.

Напомним, в этот же день, 19 февраля, викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Нафанаил посетил Луцкий военный госпиталь и передал 20 тысяч гривен на лечение солдат 19 февраля, по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, викарий Волынской епархии с пастырским визитом посетил Луцкий военный госпиталь.