Блаженнейший Онуфрий совершил заупокойную литию по погибшим на Майдане в феврале 2014-го года

Вместе с Предстоятелем молились представители епископата Украинской Православной Церкви, духовенство и многочисленные миряне.

20 февраля вечером, накануне Воскресенья о мытаре и фарисее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После завершения богослужения Его Блаженство совершил заупокойную литию по активистам Майдана, погибшим во время трагических событий на улице Институтской в городе Киеве в 2014 году.

Вместе с Архипастырем вознесли заупокойные молитвы сотни верующих, которые собрались за богослужением в Киево-Печерской лавре.

Как сообщалось ранее, 19 и 20 февраля духовенство епархий Украинской Православной Церкви почтили память жертв трагических событий февраля 2014 года.