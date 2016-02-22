Блаженнейший Онуфрий совершил заупокойную литию по погибшим на Майдане в феврале 2014-го года
Вместе с Предстоятелем молились представители епископата Украинской Православной Церкви, духовенство и многочисленные миряне.
20 февраля вечером, накануне Воскресенья о мытаре и фарисее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
После завершения богослужения Его Блаженство совершил заупокойную литию по активистам Майдана, погибшим во время трагических событий на улице Институтской в городе Киеве в 2014 году.
Вместе с Архипастырем вознесли заупокойные молитвы сотни верующих, которые собрались за богослужением в Киево-Печерской лавре.
Как сообщалось ранее, 19 и 20 февраля духовенство епархий Украинской Православной Церкви почтили память жертв трагических событий февраля 2014 года.