В УПЦ считают неуважением Конституции решение Кабмина передать Теплую Софию УПЦ КП

Решение Кабинета министров Украины о передаче в пользование УПЦ Киевского патриархата одного из храмов Национального заповедника «София Киевская» – Малой (Теплой) Софии – является нескрываемым протежированием интересов УПЦ КП и проявлением неуважения к Конституции и многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном комментарии Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в отношении соответствующего заявления 19 февраля в Верховной Раде Министра культуры Украины Вячеслава Кириленко.

По словам чиновника, УПЦ Киевского Патриархата попросила Кабмин выделить церковное помещение и в правительстве «не нашли оснований, чтобы его (это обращение – ЦИ) не удовлетворить». Кроме того, Кириленко заявил, что «украинофобы всех мастей, которые сейчас поднимут крик вокруг этого вопроса, пусть успокоятся».

В Украинской Православной Церкви напоминают, что почивший Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Владимир (+2014) неоднократно обращался к государственной власти с просьбами о возобновлении богослужений на территории Национального заповедника «София Киевская», в частности в Малой (Теплой) Софии. Однако, эти просьбы не получили должного внимания.

«Исходя из последнего заявления Министра, становится понятно, что Кабмин уже открыто прибегает к протежированию интересов так называемого Киевского патриархата. Такое предвзятое отношение является проявлением неуважения государственными чиновниками к Конституции Украины, которая определяет равенство всех граждан перед законом. Отказ в обращении УПЦ и удовлетворение аналогичного предложения от УПЦ КП является публичным проявлением неуважения со стороны чиновников к многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви», – отмечается в комментарии.