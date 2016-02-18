Духовенство и верующие УПЦ заботятся об онкобольных детях и призывают к участию в этом (укр.)

Духовенство та віряни Української Православної Церкви до Міжнародного дня онкохворої дитини зібрали кошти та здали кров на потреби стражденних. Акції триватимуть по всій Україні протягом року. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

З благословення митрополита Рівненського і Острозького Варфоломія 16 лютого в рамках акції на підтримку онкохворих дітей п’ятдесят священиків єпархіїздали кров на Рівненській обласній станції переливання крові.

«Цей рік у Рівненсько-Острозькій єпархії оголошено роком допомоги онкохворим дітям. Наші священики уже впродовж досить довгого періоду часу опікуються такими діточками в нашій області», – розповів настоятель Свято-Воскресенського храму міста Острог протоієрей Віктор Земляний.

«А оскільки вчора був міжнародний день допомоги онкохворим дітям, наші священики прийняли рішення допомогти у найгострішій потребі для лікування цих дітей – здати для них кров. Ми думаємо, що ця справа повинна стати прикладом для багатьох наших віруючих, для багатьох наших прихожан, щоб і вони відгукнулися на цю добру справу», – додав він.

Акція триватиме майже місяць. Також допомогу дітям із онкогематології можна надати, опустивши грошову купюру у скриньки для пожертв, що були розміщені у всіх храмах єпархії на початку року.

Цього ж дня клірик Сумської єпархії відвідавпацієнтів гематологічного відділення Сумської обласної дитячої лікарні. Священик Павло Хмелецький від імені правлячого архієрея Сумської єпархії владики Євлогія привітав дітей та їхніх рідних з торжеством Стрітення Господнього. З побажаннями якнайшвидшого одужання, допомоги Божої в подоланні важких життєвих обставин і міцної віри кожна сім’я отримала в дар воскову Стрітенську свічу і образ Пресвятої Богородиці.

Всі хворі мали можливість причаститися Святих Христових Таїн, прийняти таїнства Сповіді та Єлеопомазання.

15 лютого в Успенському соборі міста Харкова відбувсятрадиційний благодійний хоровий концерт, на якому збирали кошти на лікування онкохворих дітей.

З благословення митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія акцію «Діти-дітям» організував відділ у справах молоді єпархії. Вперше програма концерту складалася виключно з виступу дитячих хорових колективів.

Перед початком концерту був відслужений молебень перед іконою Богородиці «Всецариця», яка по Священному Переданню має особливу благодать допомоги при онкологічних захворюваннях.