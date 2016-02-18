В Киеве, в галерее "Соборная", 19 февраля откроется выставка художников-переселенцев из Донбасса (укр.)

З 19 лютого по 13 березня, з благословення вікарія Київської Митрополії єпископа Бородянського Варсонофія, у галереї «Соборна» буде представлена виставка картин художників-переселенців з Донбасу «Шлях додому». Експозиція організована спільними зусиллями митців зі Сходу, за підтримки Духовно-просвітницького центру кафедрального собору Української Православної Церкви.

«Виставка покликана підтримати силою мистецтва духовні зв’язки з тимчасово втраченими частинками власного великого дому», – зазначають організатори.

«Це дійсно болісна втрата, – говорить співавтор проекту переселенка Марія Рец, – бо дім є основою людської особистості і саме тому ми, переселенці з Донбасу, ніколи не відмовимось від своєї ідентичності. Отже залишається єдине: наново віднайти, відбудувати шлях додому в матеріальному й духовному сенсі».

Вхід вільний.

news.church.ua