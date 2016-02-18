Мэрия Киева отказалась рассматривать петицию о переподчинении Киево-Печерской лавры (укр.)

Спеціальна комісія, скликана мером Києва Віталієм Кличко, залишила без розгляду електронну петицію до Київської міської ради щодо перепідпорядкування Києво-Печерської лаври в юрисдикцію УПЦ КП. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу міськради.

«Підняте в електронній петиції питання не стосується компетенції Київради, а її зміст заперечує нормам діючого законодавства», – йдеться у повідомленні.

У мерії зазначають, що комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та споруда Свято-Успенського собору були передані у державну власність до сфери управління Міністерства культури. Окрім того, члени комісії прийшли до висновку, що реалізація суперечливих положень даної петиції несе загрозу ескалації релігійного протистояння.

Нагадаємо, електронна петиція про перепідпорядкування Києво-Печерської Лаври в «УПЦ КП» була прийнята до розгляду у грудні минулого року. Протягом кількох днів вона набрала необхідну кількість голосів, що як виявилося пізніше були підтасованими.

Разом з тим, інша електронна петиція з вимогою не передавати Лавру за ще коротший термін набрала більшу кількість голосів вірян УПЦ.