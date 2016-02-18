Встреча на Кубе создала предпосылки развития отношений между УПЦ и УГКЦ в Украине

Встреча первоиерархов Римско-католической и Русской Православной Церквей создала предпосылки для развития отношений между православными и греко-католиками в Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Из совместного заявления видно, что Патриарх и Папа закладывают некую магистральную линию, определенное пожелание по установлению более конструктивных отношений между католиками и православными во всем мире, и в Украине в частности. Как известно, у нас они совсем непростые, мы знаем историю. Украина – это то место, где православный и католический миры непосредственно встречаются, где они взаимодействуют и конфликтуют», – отметил отец Николай.

«В Украине, где подавляющее большинство населения является православным, проживают, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов греко-католиков, а также более 300 тысяч римо-католиков. С последними в нашей Церкви отношения ровные и положительные, а вот с греко-католиками не совсем», – заметил священник.

По его мнению, «гаванская встреча могла бы быть толчком для позитивного развития православно-католических отношений в нашей стране».

«Я думаю, пройдет время, и отношения между украинской Православной Церковью и Украинской Греко-католической Церковью будут улучшаться. Я не хочу сказать, что уже завтра мы должны садиться за стол переговоров, но имея целый спектр сложных вопросов, исторических конфликтов, нам следует думать о том, как выстраивать наши отношения, ведь мы живем в одной стране и должны учиться жить в мире и взаимном уважении. И гаванскую декларацию можно рассматривать как определенное побуждение для работы в этом направлении», – подчеркнул отец Николай Данилевич.