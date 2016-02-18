Лидеры Церквей пытаются предотвратить третью мировую войну

Одним из главных мотивов встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване была попытка предотвратить третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Очень важно, что Предстоятели коснулись глобальных вопросов: преследования христиан за веру на Ближнем Востоке, совместного христианского свидетельства современному миру, нравственных ценностей», – сказал отец Николай.

Он отметил, что совместное заявление, подписанное по итогам встречи в кубинской столице, «отстаивает институт традиционной семьи: там прямо сказано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И это является ответом на те процессы, которые сейчас происходят во многих странах мира, прежде всего в Европе и Северной Америке, где гомосексуальные союзы легализуют и приравнивают к традиционным семьям».

«В заявлении говорится о необходимости для европейцев помнить о своих христианских корнях и отстаивать их. Это очень актуально, учитывая то, что в Европу прибывает очень много мусульман – беженцев из Ближнего Востока и других стран – и, соответственно, происходит некоторое столкновение культур и религий», – отметил священник.

«Одним из главных мотивов встречи была попытка двух самых влиятельных христианских лидеров планеты предотвращения третьей мировой войны, угроза которой просматривается сквозь события на Ближнем Востоке. Предстоятели крупных христианских Церквей решили сказать свое слово миру, чтобы он не скатился в пропасть новой войны», – подчеркнул протоиерей.

По его словам, «эта встреча ценна тем, что во времена, когда политики из разных стран не могут найти взаимопонимание и пытаются решить свои конфликты с помощью оружия, лидеры Церквей, между которыми также есть давние проблемы, показывают пример того, как можно, будучи разными, сохраняя свои традиции и особенности, находить взаимопонимание и согласие в главном».