Встреча на Кубе: украинское измерение

Первая в истории встреча Предстоятелей Русской Православной и Римско-католической Церквей, которая состоялась 12 февраля в столице Кубы, сейчас одна из наиболее обсуждаемых тем в мире.

О значении и ожидаемых результатах этого события рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

Итальянские журналисты уже сравнили историческое значение встречи христианских Первоиерархов с высадкой человека на Луну. Будет ли она иметь не только символическое значение, но и весомые практические следствия для христианского мира?

Это далеко не первая встреча Предстоятелей Православных Церквей с Римскими Папами. Следует упомянуть о встрече Патриарха Константинопольского Варфоломея и Папы Бенедикта XVI или, ранее, – Патриарха Афинагора и Папы Павла VI.

И первый позитив – то, что православные и католики в лице своих Предстоятелей снова попытались сделать шаг навстречу друг другу. Хочется надеяться, что встреча в Гаване была не только символической. В совместном заявлении, подписанном по ее итогам, зафиксированы довольно практичные вещи. Большинство экспертов отмечают, что этот документ является качественным.

Вообще, я думаю, что следует различать два измерения этой декларации: глобальный и тот, что касается непосредственно Украины. Ведь из 30-ти пунктов совместного заявления в двух непосредственно, а в третьем косвенно говорится об Украине.

Это очень важно, что Предстоятели коснулись глобальных вопросов: преследования христиан за веру на Ближнем Востоке, совместного христианского свидетельства современному миру, нравственных ценностей.

В частности, документ отстаивает институт традиционной семьи: там прямо сказано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. И это является ответом на те процессы, которые сейчас происходят во многих странах мира, прежде всего в Европе и Северной Америке, где гомосексуальные союзы легализуют и приравнивают к традиционным семьям. Поэтому есть достаточно оснований считать, что дух заявления является более религиозным, чем политическим.

Интересно, что слово «понтифик» в переводе с латыни означает «тот, кто строит мосты». Сейчас и Папа Франциск и Патриарх Кирилл, образно говоря, выступили такими строителями мостов между православными и католиками, между христианами и нехристианами, между христианским миром и так называемым постхристианским секуляризированным обществом – прежде всего, европейским. В заявлении говорится о необходимости для европейцев помнить о своих христианских корнях и отстаивать их. Это очень актуально, учитывая то, что в Европу прибывает очень много мусульман – беженцев из Ближнего Востока и других стран – и, соответственно, происходит некоторое столкновение культур и религий.

И, наконец, эксперты отмечают, что одной из главных мотивов встречи была попытка двух самых влиятельных христианских лидеров планеты предотвратить третью мировую войну, угроза которой просматривается сквозь события на Ближнем Востоке. Предстоятели крупных христианских Церквей решили сказать свое слово миру, чтобы он не скатился в пропасть новой войны.

А украинское измерение?

Из совместного заявления видно, что Патриарх Кирилл и Папа Римский закладывают некую магистральную линию, определенное пожелание по установлению более конструктивных отношений между католиками и православными во всем мире, и в Украине в частности.

Как известно, у нас они совсем непростые, мы знаем историю. Украина – это то место, где православный и католический миры непосредственно встречаются, где они взаимодействуют и конфликтуют. Поэтому гаванская встреча могла бы быть толчком для позитивного развития православно-католических отношений в нашей стране. Ведь в Украине, где подавляющее большинство населения является православным, проживают, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов греко-католиков, а также более 300 тысяч римо-католиков.

С последними в нашей Церкви отношения ровные и положительные, а вот с греко-католиками не совсем. Я думаю, пройдет время, и отношения между украинской Православной Церковью и Украинской Греко-католической Церковью будут улучшаться.

Я не хочу сказать, что уже завтра мы должны садиться за стол переговоров. Но имея целый спектр сложных вопросов, исторических конфликтов, нам следует думать о том, как выстраивать наши отношения, ведь мы живем в одной стране и должны учиться жить в мире и взаимном уважении. И гаванскую декларацию можно рассматривать как определенное побуждение для работы в этом направлении.

Встреча на Кубе была, как подчеркивали оба Предстоятеля, братской. В итоговом заявлении видим много сильных слов о стремлении к единству христиан восточной и западной традиций. Это нужно понимать как определенный идеал или как начало некого объединительного процесса?

О доктринальном сближении или структурном объединении, конечно, речь не идет, но в тексте буквально сказано, что мы являемся братьями, а не соперниками. Это означает, что мы должны сотрудничать там, где можем это делать. Кстати, эти слова есть в заявлении. При этом фактически отвергается и объявляется неприемлемой практика прозелитизма, то есть перетягивание в свою веру представителей другой Церкви. Одновременно осуждается и «униатизм» как метод достижения церковного единства.

Чем вызвано то, что Папа Римский признал унию исторической ошибкой? Речь идет о сворачивании Греко-католической Церкви на традиционно православной украинской территории?

Слова об «униатизме» в заявлении де-факто являются повторением Баламандского соглашения 1993-го года, принятого комиссией по богословскому диалогу между Римско-католической и Православной Церквями, где также был приговорен метод унии. То есть, фактически, здесь Папа ничего нового не сказал, он просто подтвердил те документы, которые были приняты ранее.

Относительно второй части вопроса, хочу напомнить, что в 2010-2012-м годах были случаи, когда греко-католики открывали приходы в традиционно православных регионах, позиционируя себя как православные. И уже в процессе формирования приходов оказывалось, что они греко-католические. Мы тогда говорили о том, что мы не против проповеди греко-католиков среди верующих их Церкви, но при этом недопустимо мимикрировать под Православие.

После тех нескольких случаев, которые были в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, греко-католики приняли это к сведению и после того мы о подобном не слышали. Сейчас, в результате последних политических событий, УГКЦ открыла более десятка новых приходов в центральных и восточных областях Украины. Надеюсь, что они объединяют греко-католиков, которые компактно проживают в тех местах, и там нет проявлений прозелитизма. Ведь после встречи в Гаване есть ясный месседж: больше такого не делать.

Возвращаясь к теме единения христиан на глобальном уровне: как относиться к критике со стороны тех православных, которые придерживаются изоляционистских взглядов?

Следует признать, что в среде нашей Церкви факт встречи Патриарха с Папой Римским был воспринят неоднозначно. Кто-то одобряет, кто-то критикует, а кто-то воспринимает это событие сдержанно. Сейчас в Церкви идет внутренняя дискуссия по этому вопросу. Святой апостол Павел говорит, что «ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). При этом важно сохранять единство Церкви.

На встрече Патриарха с Папой Римским не было совместных молитв, не шла речь о вопросах веры, догматов, не говорилось об объединении между Церквями. Эта встреча ценна тем, что во времена, когда политики из разных стран не могут найти взаимопонимание и пытаются решить свои конфликты с помощью оружия, лидеры Церквей, между которыми также есть давние проблемы, показывают пример того, как можно, будучи разными, сохраняя свои традиции и особенности, находить взаимопонимание и согласие в главном.

Владимир Бобечко, Центр информации УПЦ.