Депутат турецкой оппозиционной партии приняла православие и заявила об этом

Депутат от крупнейшей турецкой оппозиционной Республиканской-народной партии Селин Сайе Боке/ Selin Saye Böke приняла православие.

В интервью турецким СМИ депутат от города Измир (греч. Смирна) на вопрос «является ли она христианкой», Селин ответила, что действительно приняла православие, пишет AgionOros.

Селин родом из области Хатай на юге Турции. Этот регион традиционно населен православными арабоязычными христианами, которые в условиях давления и репрессий со стороны турецкого государства вынуждены скрывать свою религиозную принадлежность.

Депутат от Республиканской-народной партии приняла святое Крещение в Александретте (тур. Искендерун) в храме Антиохийской Православной Церкви.

Несмотря на многочисленные критические замечания и отрицательную реакцию собственной партии, Селин не только приняла православие, но и не побоялась исповедовать свою веру публично.

pravoslavie.ru