Веры в Бога недостаточно, нужно Богу верить - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

Віри в Бога недостатньо для спасіння, для того, щоб бути зі Спасителем потрібно Богу вірити.

Про це сказав під час своєї проповіді у свято СтрітенняГоспода нашого Іісуса Христа Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Згадуючи зустріч святого праведного Симеона з Богонемовлям, Його Блаженство зазначив, що з того моменту «Ім’я Спасителя стало головним для всіх людей на всі часи».

За словами Архіпастиря, в Новозавітний період люди у Христі поділилися на дві категорії – ті хто вірять у Бога і ті хто вірять Богу. «Вірити в Бога – добре, але цього ще недостатньо для того, щоб бути із Христом. Для того, щоб бути зі Спасителем треба Богу вірити! Тобто довіряти себе волі Божій, довіряти себе Його законам», – зауважив Блаженніший владика.

«Ті люди, які тільки вірять в Бога, як правило, живуть по своїм законам і намагаються використати Бога, як помічника собі. – продовжив Предстоятель. – А ті, хто вірять Богу, цілком покоряють себе Його волі».

Цього дня у всіх храмах була виголошена заупокійна єктенія за спочилими українськими воїнами, загиблими під час бойових дій у Афганістані та на території Донбасу.

Митрополит Онуфрій, вшановуючи усіх воїнів-інтернаціоналістів, зокрема зазначив: «Церква молиться, щоб Бог укріпляв, давав утіху серця тим воїнам, які повернулися живими з Афганістану. А тих, хто загинув, виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, помилував і вселив в селіннях праведних».

Блаженніший владика також згадав тих воїнів, які загинули на Донбасі та у всякому місті нашої Батьківщини України. «Ми також молимося, щоб Бог простив їм вольні і невольні гріхи. А тим, хто отримав милість залишитися живим, нехай Господь зцілить рани і душевні, і тілесні. І нехай допомагає всім нам, вірячи Йому, проводити благочестиве життя на землі, щоби бути наслідниками вічного спасіння на небі у Христі Господі нашому», – сказав Предстоятель.