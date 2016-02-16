Ученые выяснили, что частое посещение церкви положительно влияет на кровяное давление

Норвежские ученые взялись исследовать влияние церкви на здоровье человека.

Во время эксперимента ученые увидели, что частое посещение церкви очень положительно влияет на кровяное давление. К такому мнению специалисты пришли после проведения эксперимента, участие в котором приняли 120 тыс. добровольцев.

После посещения церкви людям проводили обследование и выяснили, что у тех, кто страдал гипертонией, из-за частого посещения храма, нормализовалось кровяное давление.

Верующие люди стабильно наведываются к церкви и они всегда говорят о хорошем самочувствии и очень редко жалуются на свое здоровье.

Авторы такого эксперимента сделали вывод, что большинство людей, которой посещают церковь оказались здоровее чем ты, кто не ходит в соответствующие учреждения.

akcent.info