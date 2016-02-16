Предстоятель УПЦ: Уничтожить грех – преграду между Богом и человеком

Во время своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех к деятельному покаянию, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Евангельским чтением о Закхее (Лук. 19:1-10) предваряются подготовительные недели к Великому Посту. «Церковь уже с сегодняшнего дня начинает нас готовить к этому спасительному времени, напоминая о подвиге Закхея», – сказал Предстоятель.

По слову Блаженнейшего владыки для того, чтобы встретиться со Христом, нужно подняться над повседневностью. Средством для этого Закхею послужила смоковница, а для православного христианина таковым служит пост.

Его Блаженство обращает наше внимание на то, что «Спаситель является Источником всего, Промыслителем мира и вокруг Него сосредотачивается жизнь».

Мы все находимся возле Господа – и те, которые «правильно знают Его и служат Ему и те, которые неправильно Его знают, и даже те, кто не хочет Его знать совсем», говорит Архипастырь.

И именно из-за своего духовного несовершенства мы часто не можем увидеть Спасителя.

«Человек должен оставить греховные дела и начать исполнять те законы, которые человека возвышают и ведут к вечности», – назвал условия, которые позволяют приблизиться ко Господу Его Блаженство.

«У каждого со Христом встреча бывает – в разное время, но она обязательно случается. – отметил Предстоятель. – И блажен тот человек, который встречает Спасителя до того, как встал на порог смерти».

По слову Митрополита Онуфрия, во время такой встречи человек пускает в свою душу Господа, «в этот момент мы принимаем Спасителя, как Закхей некогда принял Христа в свой дом. И тогда происходит следующее – человек начинает приносить плоды покаяния».

Важно, чтобы это покаяние было деятельным – по примеру Закхея, который «половину того добра, которое приобрел честным путем, раздал бедным, а тем, кого обидел, вернул утрату в четырёхкратном размере».

«В этот момент для Закхея наступила радость. Так он уничтожил грех, который являлся преградой между ним и Богом», – заключил Блаженнейший владыка.