УПЦ почтила память погибших украинских воинов у мемориала воинам-афганцам в Киеве

15 февраля, в праздник Сретения Господня, а также 27-ю годовщину вывода войск из Афганистана, по окончании Божественной литургии в храме Воскресения Христова, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил заупокойную литию у мемориала воинам-афганцам в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Напомним, что в этот день, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, во всех храмах и монастырях УПЦ совершаются панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий на территории других государств.

За богослужением была вознесена молитва по усопшим украинскими воинами, погибшими во время боевых действий в Афганистане и на территории Донбасса.

После заупокойной литии состоялось возложение цветов к памятнику.

Как сообщалось ранее, представители духовенства разных епархий Украинской Православной Церкви принялиучастие в мероприятиях, посвященных годовщине вывода войск из Афганистана.