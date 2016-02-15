В праздник Сретения Блаженнейший Онуфрий молился о мире с ветеранами Афганистана (укр.)

15 лютого, у свято Стрітення Господа нашого Іісуса Христа, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію в столичному Свято-Воскресенському храмі пам’яті ветеранам Афганістану. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Храм Воскресіння Господнього має також статус академічного при Київський духовній академії і семінарії. Нагадаємо, що цими днями його настоятель, перший проректор КДАіС протоієрей Сергій Ющик передав зібрані парафіянами 28 тисяч гривень Київському міському комітету сімей воїнів загиблих в Афганістані.

Перед початком богослужіння Предстотяель звершив освячення води.

За Літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Також була виголошена заупокійна єктенія за спочилими українськими воїнами, загиблими під час бойових дій у Афганістані та на території Донбасу.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до віруючих зі словом проповіді.

Стрітення Господнє є одним з дванадцяти головних свят Православної Церкви. У цей день згадується євангельська подія принесення Богонемовляти Іісуса Христа в Єрусалимський храм, де, за законом Мойсеєвим, усяка дитина чоловічої статі мала бути присвячена Господу (Лк. 2:23). У храмі Спасителя взяв на руки праведний і побожний Симеон та, благословивши Богонемовля, сказав пророцтво про Нього: «Ось, лежить Цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак сперечання» (Лк. 2:34).

Під час богослужіння єпископ Климент звершив дияконську хіротонію над студентом ІІ курсу магістратури Київської духовної академії Іваном Анталом.

По завершенні Божественної літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив освячення свічок, після чого привітав духовенство та вірян зі святом і благословив усіх.