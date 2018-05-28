Епископ Климент (Вечеря) - о празднике Сретения Господня: это радостная встреча человека с Богом

В день православного праздника Сретения Господня своими размышлениями о духовных смыслах этого торжества поделился глава Cинодального Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент (Вечеря).

Владыко, праздник Сретения Господня – радостный или печальный?

И радостный, и печальный. Главная идея праздника Сретения состоит во встрече Бога с человеком. А это, прежде всего, радостная встреча. Она связана не только с большой тысячелетней надеждой человечества – но и с радостью от ее исполнения Богом. Совершая празднование Сретения, мы счастливыми глазами видим, что Бог исполняет то, что Он пообещал. Бог верен Себе – все, что Он обещает, обязательно сбудется. Праздник Сретения убеждает нас в надежности Бога.

И еще этот праздник дает уверенность, что новозаветное обещание того, что мы со Христом будем в Царстве Небесном – будет так же точно исполнено, как было исполнено ветхозаветное обещание Симеону Богоприимцу.

Но неспроста во время этой встречи прозвучали и пророчества праведного Симеона о трагических событиях. Потому что встреча с Богом не предлагает человеку радужных перспектив безбедной жизни. Главная потребность, которая есть у человека, встретившего Бога – обрести Царство Небесное; а эта главная цель сопряжена с духовной войной во внутреннем мире человека, с тем, что Достоевский описывал: «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей»

Именно поэтому в радостный светлый день Сретения устами пророка указывается сразу же и печальный факт: возрастание в Царстве Божьем потребует внутренней битвы со всем тем, что заслоняет от нас Бога.

По церковному распорядку дня торжество Сретения начинается вечером 14 февраля – то есть в разгар празднования Дня всех влюбленных, который отмечают миллиарды пар. А в самый день Сретения празднуется и День православной молодежи…

Православная Церковь не имеет отношения к установлению Дня святого Валентина. Но поскольку этот праздник приобрел широкое распространение в современном обществе, в том числе, православном – то Церковь в день Сретения и за день до него имеет, что сказать тем, кто любит друг друга, кто живет семейной жизнью или уже близок к созданию семьи.

Семья – это не просто жизнь отдельных людей рядом. Это таинство единства, уникальная сущность. Бог не только по-особому соединяется с каждым человеком и со всем человечеством – но еще и по-особому, уникальным образом присутствует в каждой семье. Бог соединяет мужа и жену, а затем и детей в единое целое, делая семью малой Церковью.

Поэтому в День всех влюбленных вспомните, что создание семьи – это радость присутствия Бога среди любящих друг друга людей. А следующий вслед за ним праздник Сретения – это тоже радость присутствия среди людей Бога.

Для чего сретенская Песнь Симеона Богоприимца («Ныне отпущаеши», Лк. 2:29-32) звучит не только в праздник Сретения – но и весь год: на каждой вечерне и при каждом крещении христианина? Ведь праведный Симеон поет не только о радости встречи, но и о своей смерти.

Молитва «Ныне отпущаеши» повторяется на каждой вечерне и звучит в каждом крещении поскольку люди привязаны к материальным целям и не могут с ними расстаться. А цель должна быть одна: пребывать в Царстве Небесном. Праведный же Симеон с радостью говорит, что из тягот земной жизни Бог отпускает его в Царство Божие.

И каждый человек призван с такой же силой жаждать этого Царства, чтобы Царство Божие было не пугающим – а желанным и близким. Предстоящая смерть должна нести для нас несказанную радость новой встречи с Богом – уже лицом к Лицу.

Сретение – по-славянски «встреча». Но в других языках этот праздник именуется иначе: иногда «Представление Христа», иногда «Приветствие Христу», иногда «Жертва Христа». А особенно часто Сретение – это «Праздник свеч». И свечи у западных христиан действительно благословляются на службе этого дня еще с первых веков христианства. Как возникла такая сретенская традиция?

Встреча ветхозаветного человечества со Христом, которую мы празднуем в Сретении, открывает перспективу выхода человека из ветхозаветной тьмы в свет Царства Небесного. В молитвах этого праздника мы слышим, что Христос – восходящее сияющее «Солнце Правды» и «свет во откровение языков». А свет свечей для Церкви является прообразом света Царства Небесного. Именно это привело западных христиан к идее освящения свечей в день Сретения.

Кроме того, еще один из вариантов символизма сретенского освящения свеч таков: свеча – символическая новозаветная храмовая жертва, а Сретение – день принесения символической же ветхозаветной храмовой жертвы.

С какими иными большими православными праздниками Сретение Господне связано своими духовными смыслами?

Все большие православные праздники связаны с путем Христа на земле или подготовкой такого пути, или его последствиями – потому они и взаимосвязаны. Из зимних праздников Введение говорит о том, что нужно стремиться ко встрече с Богом. Праздники Рождества и Сретения добавляют, что эта встреча непременно произойдет у тех, кто к ней стремится – как по-своему к ней стремились и Богородица, и старец Симеон.

А праздники Обрезания Господня, Сретения и Крещения Господня показывают нам, в частности, что Бог не просто «издали» встречается с человечеством – но становится действительно человеком, чтобы изнутри соединить с Собой человечество.

Праздник Сретения обычно попадает на трехнедельный период подготовки к Великому Посту (и только изредка, как в этом 2016 году, такой период подготовки начинается через несколько дней после Сретения). Взаимосвязаны ли по смыслу Сретение Господне и Великий Пост?

Великий Пост – наш путь для встречи с воскресшим Богом. Главный призыв Поста – сделать усилия и убрать из своей жизни то, что мешает встрече с Ним. А чтобы мы не возгордились этими своими усилиями, Сретение перед Постом и Благовещение во время Поста напоминают, что при встрече не столько мы приходим ко Христу, сколько Он приходит к нам. Усилия человека важны и первоначальны – но в конечном итоге только сила Бога способна одолеть внутри нас силу диавола, глобальную силу греха.

К слову, Христос под конец Страстной седмицы сходит в ад, чтобы спасти даже тех, кто был обречен на вечную богооставленность – и так даже в аду происходит свое Сретение.

Спасибо, владыко, за столь ценные ответы! Напоследок еще раз вернусь к тому, с чего мы начали: о каком оружии, которое «проймет душу» Богородице сказал ей в день Сретения праведный Симеон? И о каких «помышлениях людей», которые ей «откроются», сказал он тогда же? (Лк. 2:34-35)

Симеон Богоприимец олицетворял собой все ветхозаветное человечество. Сретение – день встречи Христа всем ветхозаветным человечеством. А по слову святителя Феофана Затворника, Сретение – это встреча всей ветхозаветной веры не только со Христом, но и с рождающейся новозаветной Церковью. И в тревожных словах Симеона Богоприимца скрыта будущая трагическая история Церкви – избиение младенцев, мученики, гонения, презрение к христианам, а еще недостойная жизнь многих самих христиан.

Одна из версий гласит, что во фразе «яко да откроются многих сердец помышления» речь идет о богоборческих, недостойных мыслях и желаниях многих людей – о которых будет заботиться после своего земного успения Божья Матерь.

Она заботится обо всех, переживает, с болью несет в себе все страдания, которые переносят люди, борясь со грехом.Эта боль заботы, боль от видения наших плохих мыслей и дел – оружие, которое каждый миг ранит душу Богородицы; в том числе, сегодня, в наши дни. Об этом праведный Симеон Богоприимец в день Сретения говорит Божьей Матери – и главное, что не только ей, но и нам.

Олег Кочевых, Центр информации УПЦ - специально для "УНИАН-Религии".