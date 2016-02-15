Настоятель афганского храма УПЦ напомнил о нуждах своих прихожан

Воины-афганцы нуждаются в особой помощи и опеке со стороны государства и общества. Об этом сказал настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергей Ющик в день 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Сейчас наша молитва и наши переживания не только о тех воинах, которые погибли в Афганистане. Жертв Афганской войны гораздо больше. Сегодня их израненные тела и разболевшиеся души, нуждаются в особой помощи и опеке. Прежде всего, в социальной и духовно-нравственной опеке. Ветеран – человек, который может сказать, что война – это не романтика. Мы должны понимать, что война не закономерность истории, это не закономерность развития цивилизации. Война – это аномалия существования человечества. Если путем переговоров можно достичь мира, остановить кровопролитие - необходимо приложить эти усилия», - сказал протоиерей Сергей Ющик.

По его словам, многие прихожане, которые были участниками войны в Афганистане, ныне защищают целостность Украины, а те, кто не имеют физической возможности им помогать, занимаются волонтерской деятельностью.

«В наш храм приходят люди, которые имеют «постафганский синдром», и приходят те, кто вернулся из зоны военного конфликта на Востоке Украины. Мы с большим уважением относимся к ним. В храме стараемся всем уделить внимание. Двери храма всегда открыты», - сказал протоиерей.

По мнению отца Сергия, афганское братство учит общество ответственности.

«Историки и публицисты породили фразу, что "это была не наша война" и 27 лет тем ребятам, которые выполняли свой долг говорили, что "это была не их война". Это очень сильно на них психологически влияло. На одном из памятников, который был возведен воинам-афганцам, написано "Тем, кто выполнил свой долг до конца". Они свой долг выполнили. И сегодня воины-афганцы продолжают выполнять свой долг служением в зоне военного конфликта, волонтерской работой и гражданской позицией», - подытожил настоятель Свято-Воскресенского храма.