Праздник Сретения Господня должен стать днем примирения с ближним - Митрополит Антоний

Праздник Сретения Господня, который сегодня отмечает Православная Церковь, должен стать днем примирения с ближним. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Сретение - самая главная встреча в истории человечества. В лицах новорожденного Спасителя и праведного старца Симеона встретились две эпохи: Новый Завет пришел на смену Старому. Для каждой человеческой души это праздник очень личный, потому что символизирует нашу встречу с Богом. Прежде всего - ту первую настоящую встречу, которая навсегда оставляет след в сердце. Далее мы должны ежедневно искать встречи с Творцом - в молитве, в Святой Евхаристии, в делах милосердия», - сказал Митрополит Антоний.

При этом владыка Антоний отметил, «для Сретения с Богом надо пойти навстречу своему ближнему».

«В примирении – надежда на новую жизнь нашего общества. Вокруг сейчас много ненависти и зла. Люди, которые исповедуют одну веру, проливают братскую кровь. Люди, которые только на словах называют себя православными - силой захватывают Божии храмы. Но ненависть и вражда отгораживают человека от Бога. Сегодняшний праздник для каждого повод задуматься и найти силы на новую жизнь в единстве с Богом и в мире с ближними», – подчеркнул Митрополит Антоний.

Как напоминают в Центре информации УПЦ, праздник Сретения Господня – один из 12-ти крупнейших церковных праздников в году. Онустановлен в память о том, как на 40-й день после Рождества, Богомладенца принесли в Иерусалимский храм, чтобы совершить обряд Его посвящения Богу. Тогда же Дух Святой привел в храм праведного старца Симеона, которому было предсказано от Бога, что он не умрет, пока не увидит Мессию-Христа.

Симеон взял Дитя на руки и произнес: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,ибо видели очи мои спасение Твоё,которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля!» (Лк 2:29-32).

Там была также Анна-пророчица – пожилая вдова, которая «не отходила от храма, служа Богу днем и ночью постами и молитвами». (Лк 2:36,37). Она, подойдя, славила Бога и говорила всем о Богомладенце». (Лк 2:38).

Празднование Сретения было установлено в Византии в VI веке. Впоследствии эта традиция распространилась по всему христианскому миру. С праздником Сретения связана традиция освящать в храмах свечи. Принесенные в этот день домой Сретенские свечи зажигают во время молитвы.