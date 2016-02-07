В Киево-Печерской лавре почтили память Собора новомучеников

В день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 7 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день Святая Церковь также чтит память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (+389). Согласно православной традиции, он является одним из трех выдающихся святых – вместе с апостолом Иоанном Богословом и преподобным Симеоном Новым Богословом – которые удостоились именоваться богословами за чистоту своего вероучения.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

В день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской по традиции совершается поминовение всех усопших во времена гонений за веру Христову.

Сегодня отмечается день памяти священномученика Владимира (Богоявленского), который пострадал в начале 1918 года у стен Киево-Печерской лавры. Перед смертью он благословил своих убийц и молился Богу о их прощении. Святой Владимир является одним из первых новомучеников, пострадавшим в ХХ веке за Православную веру. Его нетленные мощи находятся в Дальних Пещерах.