Врач и учёный Евгений Боткин причислен к лику святых

В последний день работы Архиерейский собор Русской Православной Церкви утвердил предложение о канонизации доктора Евгения Боткина – врача царской семьи.

«Священный Архиерейский собор вынес решение о прославлении доктора Евгения Боткина, и, я думаю, что это давно желанное решение, потому что это один из тех святых, которые почитаются не только в Русской зарубежной церкви, но и во многих епархиях Московского патриархата, в том числе и в медицинском сообществе. Как и святой великомученик Пантелеимон, который почитается как целитель, Евгений Боткин будет также почитаться в лике святых», — сообщил журналистам глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, подводя итоги собора

Доктор Евгений Боткин — сын известного врача и учёного Сергея Боткина — был лейб-медиком семьи последнего русского императора Николая II.

Вместе с ними он отправился в ссылку в Екатеринбург по распоряжению большевистских властей. Врач был со своими пациентами до конца и 17 июля 1918 года доктора Боткина расстреляли вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. В 1981 доктора Евгения Боткина уже канонизировала Русская Православная Церковь заграницей.

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