10 канонических постановлений Православной Церкви, о которых мало кто знает

1. Муж и жена могут быть крестными родителями чужого ребёнка. Это не является препятствием к их браку или поводом к его расторжению (Указы Святейшего Синода РПЦ 1810, 1837 года).

2. Священник не имеет права отлучать или лишать причастия ИСКРЕННЕ КАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА без разрешения своего епископа. Он может только посоветовать не приступать к причастию в определённых ситуациях или однократно не допустить (например, если человек не подготовился должным образом) (Указы Святейшего Синода РПЦ 1722, 1734 года).

3. Православный христианин имеет право вступить в брак с католиком, старообрядцем, представителем Древневосточных дохалкидонских Церквей или протестантом, верующим в Святую Троицу, при условии воспитания детей в православной вере и венчания в Православной Церкви. Хотя такие браки не приветствуются (Указ Святейшего Синода РПЦ 1721 года, глава Х Основ социальной концепции РПЦ).

4. Священник не имеет права отлучать от Причастия или называть блудниками супругов, живущих в законном, но не венчанном браке (определение Священного Синода РПЦ 1998 года).

5. Если человек при приготовлении к причастию (имеется ввиду евхаристический пост после полуночи), чистя зубы или моясь в душе случайно проглотит воду, то он может беспрепятственно причаститься (16 правило св. Тимофея Александрийского).

6. Каноны Церкви предписывают воздержание от супружеской близости в ночь накануне причастия (5 правило св. Тимофея Александрийского).

7. Если человек точно не знает крестили ли его в детстве и никто не может сказать об этом, то такому нужно креститься вновь (72 правило Карфагенского собора, 84 правило Трулльского собора).

8. На Светлой и сплошных седмицах христианин может причащаться без поста, если он перед этим соблюдал Великий или Рождественский пост (Документ «Об участии верных в Евхаристии», одобрен Архиерейским совещанием РПЦ 2015 года).

9. Любой христианин-мирянин в смертельной опасности может крестить другого человека при отсутствии поблизости священнослужителя. Он должен произнести правильно крещальную формулу. Если крещеный выживет, ему нужно будет потом придти к священнику для восполнения таинства Крещения и совершения над ним Миропомазания (204 статья Номоканона при Большом Требнике, ответ свт. Фотия Константинопольского епископу Льву Калабрийскому).

10. В Великий пост нельзя играть свадьбу и праздновать день рождения (52 правило Лаодикийского собора).

pravoslavie.fm