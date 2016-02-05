В Мукачевской епархии УПЦ жалуются на то, что УАПЦ распространяет ложную информацию о переходах (укр.)

Прихожани православного храму села Сторожниця Ужгородського району не переходили з УПЦ до Української Автокефальної Православної Церкви, заявили у Мукачівській єпархії УПЦ.

Як ідеться в повідомленні єпархії, днями прес-служба так званої «Карпатської єпархії УАПЦ» оприлюднила інформацію перехід прихожан, повідомляє сайт 7dniv.info

Подія аргументується виданим Закарпатською ОДА «Свідоцтвом за № 19/2868 від 22 січня 2016 року про реєстрацію статуту релігійної громади Української Автокефальної Православної Церкви парафії на честь святого великомученика Георгія Переможця у с. Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області». Далі прес-служба «Карпатської єпархії УАПЦ» зауважує: «Раніше, засновники даної парафії УАПЦ, належали до УПЦ МП».

Інформаційний відділ Мукачівської єпархії УПЦ звертає увагу на те, що вказані факти взагалі не відповідають дійсності. По-перше, жодна людина, із «засновників парафії УАПЦ», за словами настоятеля храму на честь святих Жінок Мироносиць – протоієрея Ярослава Дідича та Парафіяльної Ради вказаного храму, що в с. Сторожниця, до прихожан вказаного храму УПЦ МП не належали і не належать.

По-друге, створюється так звана «фамільна парафія». Відповідно до списку парафіян «парафії на честь святого великомученика Георгія Переможця у с. Сторожниця», у громаді є зареєстрованим і рідний брат «єпископа Віктора (Бедь)» – Бедь Володимир Васильович, а також більшість людей, які зареєстровані в цій громаді – це ціла сім’я головного редактора газети «Срібна Земля» на прізвище Костюх. Шеф-редактором газети «Срібна Земля» є безпосередньо Віктор Бедь.

"Подана таким чином інформація, обурила місцевих вірників с. Сторожниця, які і заявили про неправдивість переходу своїх одновірців та односельчан до розколу", – додали у Мукачівській єпархії УПЦ.