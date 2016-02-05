Киевская духовная академия в этом году отмечает 150 годовщину со дня преставления святителя Филарета Черниговского

9 марта, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в стенах Киевской духовной академии и семинарии состоится VII ежегодная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной школе».

В 2016 году Украинская Православная Церковь празднует 150-ю годовщину со дня преставления святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского и Нежинского. Этот выдающийся иерарх вошел в историю, прежде всего, как талантливый церковный ученый. Он оставил значительное творческое наследие в области библеистики, догматического богословия, церковной истории, источниковедения, патрологии.

Ежегодная студенческая конференция при Киевских духовных школах является одним из мероприятий, посвященных юбилею преставления святителя Филарета (Гумилевского).

По традиции, в рамках конференции будут работать библейская, богословская, историческая и церковно-практическая секции.

14 апреля 2009 года Священный Синод Украинской Православной Церкви, уважая вклад святителя Филарета в развитие Православия в Украине, а также в становление отечественной богословской и церковной исторической науки, прославил его в лике местночтимых святых.

church.ua