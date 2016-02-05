Ситуацию вокруг храма в Птичей изучает миссия ОБСЕ (укр.)

До врегулювання конфлікту навколо храму громади УПЦ в селі Птича на Рівненщині долучилася спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Рівненської єпархії.

Місія надіслала до Рівненської єпархії Української Православної Церкви робочу групу у складі: Мауріціо Антіпо, постійного спостерігача в Україні, Лауру Джефрі (Швейцарія), Віталіє Статьє (Молдова), Дімітра Дімітрова (Болгарія).

Головне питання, що розглядають міжнародні спостерігачі – міжконфесійна суперечка у селі Птича Дубенського району Рівненської області. Під час свого візиту спостерігачі наголосили на тому, що їхня мета – досягти законного врегулювання конфлікту.

Як повідомляв Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, у с. Птича Рівненської області громада Української Православної Церкви 4 рази підтвердила у суді, в тому числі Київському апеляційному, своє право на храм.

Так, по завершенні останнього судового засідання, яке відбулося 26 січня на користь громади УПЦ, юрист Катерина Іванюк зазначила, що протягом п’яти днів постанова Вищого господарського суду України буде відповідно оформлена і передана релігійній громаді УПЦ села Птича.

«З даним рішенням ми звернемося до органів державної влади, – констатувала правозахисник. – Ми сподіваємося, що правоохоронні органи забезпечать виконання даного рішення. Це покаже чи діє в нашій країні Закон і стандарти Міжнародного права».

Не дивлячись на однозначність судових рішень, храм Успіня Пресвятої Богородиці в Птичій до цього часу є предметом посягань новоутвореної релігійної громади УПЦ КП.

Тож, під час свого останнього візиту до Рівненської єпархії спостерігачі від ОБСЄ запропонували підготувати засідання круглого столу за участю представників влади, УПЦ та УПЦ КП. Перемовини мають відбутись уже найближчим часом.