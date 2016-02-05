Приговоры церковных воров: уносят деньги, вино и даже купола храмов

11:36, 05 февраля 2016
Православие
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После череды новогодних праздников суды рассмотрели около десятка уголовных производств, в которых фигурирует особая, презираемая в уголовных кругах категория воров — церковных. Всего же в год в Украине рассматривается около 150 подобных дел. В МВД говорят, что и в рождественские, и в другие религиозные праздники число краж, и не только в этом году, обычно выше, чем в будни. Воры руководствуются простой логикой: больше прихожан — больше пожертвований.

Полиция говорит, что большинство воров не остаются безнаказанными — их судят по статье "Кража", и в среднем они получают до 3-х лет тюрьмы. Например, на днях в Кривом Роге местный житель проник за иконостас и попытался украсть оттуда пожертвования. Как рассказали "Сегодня" в криворожской полиции, когда налетчик распихивал деньги по карманам, его заметили женщины, которые стояли неподалеку, набросились на него и, удерживая, вызвали полицию. Как выяснила "Сегодня", проанализировав приговоры церковных налетчиков (они опубликованы в Госреестре судебных решений), некоторые из таких воров брали "на дело" детей, чтобы ребенок смог пролезть в узкое окно храма, некоторые не гнушались уносить похоронные крестики, одежду батюшек и продукты. Например, в поселке Куликов Львовской области вор унес из местной церкви брендовые туфли священника и 12 бутылок вина. А в Хмельницкой области на 80 часов исправработ осудили сторожа, который украл на металлолом купол церкви! В полицию его сдали работники металлопункта.

Впрочем, духовенство говорит, что храмы подвергаются не только ограблениям."В Киев за последние два года было зафиксировано 14 случаев вандализма в отношении храмов, – говорит епископ УПЦ Климент. – Ограбление было зафиксировано лишь в нескольких из этих случаев. Большинство – это открытое богохульство".

К этому Климент добавляет: "К примеру, самый последний инцидент связан с киевским храмом блаженной Ксении. Преступники проникли в церковь, забрали там какие то небольшие деньги, но при этом сбросили с престола священные предметы, поглумились над ними и разбросали по полу Святое Причастие! Киевские храмы мученика Трифона и святителя Петра подожгли накануне их престольных праздников. В Алтарь Воскресенского храма вандалы бросили зажигательную смесь за день до праздника Троицы. А церковь в честь иконы "Всех скорбящих Радость" возле Бабиного яра дважды поджигали без всякого ограбления и, при том, сам поджог преступники записали на видео и выложили в интернет. За эти два года милиция, а потом полиция, не раскрыла ни одного такого преступления. Больше того. За 3 дня до 1000-летнего юбилея в честь святого Князя Владимира, объявленного не только церковным, но и государственным праздником, было покушение из огнестрельного оружия на киевского священника Романа, умершего через несколько дней, не приходя в сознание. Убийство до сих пор не раскрыто. А за день до юбилея мы были шокированы известием о пытках и жестоком убийстве монахини Алевтины. Были попытки представить эти преступления тоже как ограбления. Но ни в первом, ни во втором случае у убитых преступники ничего не украли. То, что эти убийства одно за другим были совершены за считаные дни до приезда в Киев десятков тысяч верующих и представители всех Православных Церквей из разных стран, естественно вызывает определенные предположения, что они не спонтанны. Тем более, что не раскрыто ни одно из них". 

"Сегодня"

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