Министерство иностранных дел скрывает притеснения религиозной свободы и давление на общины УПЦ (укр.)

Не дивлячись на чисельні порушення законодавства про свободу совісті і релігійні організації, що зафіксовані місіями ОБСЄ в Україні, офіційний інтернет-ресурс Міністерства закордонних справ України 4 лютого повідомив, що «в Україні відсутні утиски на релігійному ґрунті», а повідомлення про останні є «звинуваченням з боку агресора».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на офіційний сайт Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви.

3 січня в приміщенні Міністерства закордонних справ України відбулося IV засідання Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при МЗС України. З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія в роботі Громадської Ради взяв участь заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви протоієрей Миколай Данилевич.

На засіданні також були присутні голова правління Інституту релігійної свободи О. Заєць та представники різних релігійних організацій України.

У своєму виступі протоієрей Миколай Данилевич особливо наголосив на необхідності не ігнорувати чисельні факти порушення прав парафіян та громад Української Православної Церкви, що відбуваються в певних регіонах України. Священик зокрема відзначив, що вказані правопорушення проти вірян УПЦ виявляються у силових захопленнях храмів,бездіяльності окремих органів виконавчої влади на місцях, невиконанні судових рішень щодо захисту прав віруючих тощо.

Незважаючи на заяву офіційного представника Української Православної Церкви, «члени Ради обмінялися думками стосовно засобів захисту прав вірян різних конфесій на тимчасово окупованій території України та у своїх виступах наголосили на тому, що в Україні відсутні утиски на релігійному грунті», – повідомив прес-центр Міністерства закордонних справ України.

Окрім того, у повідомленні офіційного інтернет-сайту МЗС не було згадано про заяву протоієрея Миколая, і лише відзначено, що інформація про факти порушень прав віруючих на території України є «звинуваченням з боку агресора».