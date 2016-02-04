Священники и волонтеры УПЦ продолжают опекать военных Украины (укр.)

Духовенство та віряни Української Православної Церкви передали військовим ЗСУ медикаменти, власноруч приготовані страви та іншу гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

На Київщині з благословення митрополита Бориспільського і Броварського Антонія парафіяни Спасо–Преображенського монастиря с. Княжичі в черговий раз зібрали та передали медикаменти для українських військових. 2 лютого архімандрит Іларіон (Кострець) передав противірусні та інші препарати голові комітету по роботі з ЗСУ та учасниками АТО при Броварській Державній адміністрації Білику Валерію.

За повідомленням прес-служби Хмельницької єпархії, 1 лютого з благословення митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія управління єпархії, спільно з братством Преподобних Антонія і Феодосія Печерських також надали благодійну допомогу для військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО.

Священики та волонтери Вінницької єпархії у зону військового конфлікту гуманітарну допомогу доставилиособисто. Клірики УПЦ протоієреї Анатолій Кузнєцов та Олексій Волков, а також волонтери на чолі з Олегом Новіковим, заступник начальника Військово-медичного клінічного Центру Центрального регіону полковник медичної служби Віталій Колесюк передали для потреб військового мобільного госпіталю 300 кг замінника крові, ліки, предмети гігієни, теплий одяг, «буржуйки», а також продукти харчування.

Окрім іншого, вінничани відправили для бійців 70 п’ятилітрових відерець з варениками, які приготували власноруч, а також домашній хліб.

Допомога була доставлена у 59 військовий мобільний госпіталь у Сватово, у підрозділ, який знаходиться у с. Федорівка, а також у «гарячі» точки: Торецьке, 29-й і 30-й блокпости, Тошківку, Артемівськ, Констянтинівку, Попасну.

28 січня делегація повернулася на Вінничину. Наступну поїздку священики планують здійснити після свята Стрітення Господнього.

На кілька днів із зони військового конфліктуповернувся клірик Рівненської єпархії священик Олександр Дячук. Згідно домовленості із керівництвом бригади цивільно-військового співробітництва, до червня 2016 року він перебуватиме на Сході України у її складі.

Головна мета присутності священика Української Православної Церкви в складі цієї бригади – допомога і духовна підтримка місцевого населення та військових. «Досить часто хлопці приходили до мене просто виговоритися, почути слова підтримки. Звичайно, я, як священик, усіх слухав, розповідав про необхідність молитви, про обов’язкову присутність Бога в житті кожної людини. Мирне населення теж потребує священика, там немає церкви у кожному селі. Населені пункти віддалені один від одного, транспортного сполучення немає, дороги розбиті, тому, навіть, коли трапляється покійник, його ховають без відспівування»,– розповідає отець Олександр.

У складі бригади цивільно-військового співробітництва священик об’їхав майже всю Луганщину. На Різдвяні свята розвозили подарунки для дітей, спілкувалися з мирним населенням. За словами, отця Олександра, всі прагнуть миру та сподіваються на рішучі кроки влади, що допоможуть припинити кровопролиття.