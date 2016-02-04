Глава Ровенской ОГА призвал выполнять решения суда относительно громад УПЦ (укр.)

Очільник Рівненської ОДА закликав виконувати рішення суду та поважати закон.

Про це в.о. голови Рівненської ОДА Юрій Приварський заявив під час зустрічі зі спостерігачами спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, які прибули на Рівненщину аби вивчити релігійну ситуацію краю. Повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на vse.rv.

Коментуючи ситуацію щодо конфліктів навколо приналежності храмів одній з конфесій, посадовець зазначив, що ці питання мають вирішуватися в суді.

«На жаль, ми не бачимо бажання компромісу. Не виконуються сторонами й судові рішення. Якщо ухвали суду на їхню користь, то рішення виконується, якщо ж протилежної конфесії – то ні. Водночас зараз кожен має показати – як вони поважають Закон», – відзначив Юрій Приварський.

В УПЦ нагадують, що у с. Птича Рівненської області громада Української Православної Церкви 4 рази підтвердила у суді, в тому числі Київському апеляційному, своє право на храм. Однак новоутворена релігійна громада УПЦ КП не виконує рішення суду, прийняті іменем України.

Водночас, згідно закону, Рівненська ОДА та інші органи виконавчої влади не можуть втручатися в релігійні питання, переконаний в.о. голови РОДА.

В свою чергу представник Місії ОБСЄ Віталій Стате зазначив, що серед першочергових завдань Місії – зняти напругу серед людей, та вирішувати питання у правовому полі.

«Наразі в окремих населених пунктах Рівненської, Волинської та Львівської областей зберігається певна напруга між прихильниками різних релігійних конфесій. Тому ми хочемо отримати повну та достовірну інформацію щодо цього, а також проаналізувати, чи дотримуються в регіонах права людини на віросповідання», – повідомив представник Місії.