УПЦ оказала помощь мирному населению Донбасса и переселенцам на общую сумму 51,9 млн грн (укр.)

2 лютого, під час першого дня роботи Архієрейського собору Руської Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всіє України Онуфрій виступив з доповіддю, в якій серед іншого повідомив учасникам засідання про соціально-гуманітарну діяльність Церкви у 2014-2015 рр. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженство нагадав, що Священний Синод Української Православної Церкви після початку збройного протистояння на Сході України оголосивзагальноцерковний збір коштів для гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей.

«Ініціатива Синоду знайшла живий відгук у серцях духовенства та парафіян Української Православної Церкви», – підкреслив Блаженніший владика. Він повідомив, що у 2014 р єпархіями УПЦ до зони військових дій було направлено 850 тон гуманітарної допомоги загальною вартістю 12,5 мільйонів гривень.

У 2015 році, за даними Синодального відділу з соціально-гуманітарних питань УПЦ, зусиллями віруючих різних єпархій Української Православної Церкви було відправлено на Схід для мирних жителів 3850 тон гуманітарної допомоги на суму не менше 33,7 мільйона гривень. «Цю допомогу отримали близько 130 тисяч жителів Донецької і Луганської областей», – повідомив Предстоятель УПЦ.

Разом із тим, було відзначено, що для військовослужбовців Збройних сил України було зібрано 1 366 тон гуманітарної допомоги на суму не менше 5,5 мільйонів гривень.

«Різнопланова допомога надається й військовослужбовцям, які перебувають у лікарнях і госпіталях, – відзначив Блаженніший Митрополит Онуфрій. – За минулий рік для лікування поранених було передано близько 320 тон ліків та медичного обладнання».

Протягом двох минулих років також надавалася регулярна гуманітарна допомога вимушеним переселенцям зі східних областей України. Для них віруючими Української Православної Церкви було зібрано 1304 тони гуманітарної допомоги на загальну суму 5,7 мільйонів гривень.

«На сьогоднішній день в єпархіях нашої Церкви створено 11 реабілітаційних центрів для надання допомоги постраждалим в ході бойових дій в Україні. Ці центри надають духовну і психологічну підтримку, а також матеріальну допомогу», – підсумував Предстоятель УПЦ.