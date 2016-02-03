Архиерейский Собор РПЦ призвал политиков немедленно действовать для достижения справедливого мира в Украине

3 февраля в Москве завершил свою работу Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, обнародовал постановления относительно предстоящего Всеправославного Собора и других важных вопросов церковной жизни.

Собор призвал политиков немедленно сделать все возможное для установления прочного и справедливого мира на Украинской земле. Кроме того, архиереи приветствовали усилия различных государств, направленных на мирное урегулирование вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины.

Собор также поблагодарил всех, кто осуществлял гуманитарную помощь пострадавшим на Донбассе и призвал паству усилить молитвы о народе Украины, а особенно об укреплении тех православных людей, которые испытывают гонений и несправедливости за свою верность канонической Православной Церкви.

В своем Послании к клиру, монашеству и мирянам Архиерейский Собор РПЦ коснулся темы преследования христиан на Ближнем Востоке и призвал полноту Церкви молиться о мирном разрешении военных конфликтов в этом регионе.

church.ua